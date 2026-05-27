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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（27）日再度重申台灣需要更多能源。經濟部長龔明鑫下午受訪回應，每年滾動檢討電力供需，目前已盤點至2032年至2034年不缺電，若輝達在北投士林科學園區以外有新重大投資案也請盡快讓經濟部、台電知道，以預做電力準備，並呼籲不要再像內湖松湖變電所花23年才能蓋完。至於攸關輝達北士科總部用電的文林變電所，龔明鑫希望北市府、台電趕緊決定臨時變電所的建置地點，決定後只要20個月即可設置完畢，一定趕得上輝達總部的啟用時間。龔明鑫說，政府之所以有把握，是因為只要台灣哪裡有重大建設、重大投資案，經濟部跟台電都會來溝通，預先做好準備，無論是台積電、美光都是如此，「如果輝達公司他們除了在北士科建置這個總部之外，如果另外有什麼樣的重大的這個投資案，盡快讓我們的經濟部還有台電公司知道。」對於經濟部與北市府對於臨時變電所，是否採取地上或是地下化談不攏，龔明鑫說，自己不希望文林變電所變成第二個松湖變電所，當時台電1999年提出申請，一直到2023年才開始蓋，他說由於建置期只要20個月，因此一定趕得上在2029年啟動，配合輝達總部2030年的啟用時程。他呼籲，如果是地上的部分是5年工期需要5年，若採地下化則要9年時間，會共同努力推進建置。