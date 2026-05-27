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馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今（27）日接受專訪，指出這次為何這麼堅持，因為馬英九說「蕭、王兩人結伴去大陸，背著我都不知道，很不安心」，更說曾和馬妻子周美青詢問，要不要出面了解，但周表示「如果處理掉一些事情，照顧他的人沒有人，誰來照顧他？」所以他就沒管了，直到馬英九找他。他更指出，為了這件事他瘦了3公斤，又說馬每次跟他說都眼眶泛紅，「怎麼可以這樣對我，為了貪財做這個事情」，說現在很常陪馬英九爬山、游泳、吃午餐，「我的責任就是讓馬英九不要這麼傷心」。金溥聰今接受專訪時指出，馬英九因為這件事，每次跟他談都眼眶泛紅，「我培植他們這麼多年，怎麼可以這樣對我」，更說董事會第一次流會，當時馬英九非常激動，「他不該這樣對我，做人絕對不可以如此，為了貪財做這個事情」，隨後他嘆了一口氣，稱跟馬英九講了N次，他的責任是釐清，最後怎麼辦他沒有意見。金溥聰更透露，為了這件事，他自己掉了三公斤，現在主要陪馬英九爬山、游泳，「我最大的就是讓他心情快樂，我常陪他吃午餐，自備午餐，因為他幫我買的便當太油了，我的責任就是讓馬英九不要因為這件事那麼傷心，他覺得一生的名譽被糟蹋。」同時他也說，他有託人跟周美青說，總統好像不安心、無奈，是不是要出面了解管理，如果願意講他也願意協助，結果周美青說，如果處理掉一些事情，照顧他的人沒有了，那誰來照顧馬英九？