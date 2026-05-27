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電子代工大廠仁寶今（27）日宣布，與美國矽谷AI基礎架構服務商GMI Cloud展開合作，共同加速新世代AI推論與代理式AI應用基礎架構的部署。GMI Cloud將導入高效能GPU伺服器平台，以支援大規模AI訓練與推論工作負載日益增長的需求。此項部署將成為GMI Cloud持續拓展AI驅動服務與資料導向應用的重要基礎。隨著AI運算需求快速成長，雲端服務供應商正積極擴展基礎設施，以因應日益複雜的應用場景，包括大型語言模型、大規模AI推論服務、代理式AI系統以及即時AI應用。仁寶憑藉在高密度伺服器設計、先進散熱架構及系統整合方面的專業能力，協助客戶打造高效且可靠的大規模部署環境。仁寶基礎架構解決方案事業群副總經理張耀文表示，隨著AI工作負載快速朝向大規模推論與新興代理式AI應用發展，基礎架構需求也正朝向更高密度、更高效率，以及更快速部署的方向演進，很高興能協同GMI Cloud建構針對新世代AI推論與實際AI應用部署所優化的基礎架構平台。GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，AI從模型實驗逐步走向實際部署，可規模化的推論基礎架構變得更關鍵，透過此次與仁寶的合作，將持續擴展支援代理式AI工作負載與大規模推論服務所需的基礎架構能力。除了基礎架構部署外，仁寶與GMI Cloud也將於COMPUTEX 2026共同展示最新合作成果。在仁寶攤位，參觀者可體驗GMI Cloud最新的代理式AI與推論應用情境，展示先進基礎架構如何支援新世代AI服務的實際部署與落地。同時，GMI Cloud也將於其攤位展出仁寶高效能AI伺服器平台SGX30-2。該系統專為支援NVIDIA HGX B300架構打造，提供大規模AI訓練與推論所需的高效能與擴展能力。透過高密度部署優化設計、先進散熱技術及系統級整合能力，該平台為新世代AI基礎架構提供穩健基礎。此次合作展現仁寶持續支持新興雲端服務供應商與AI基礎架構營運商的角色，協助其擴展運算能力並加速服務落地。憑藉全球製造布局與完善供應鏈，仁寶具備協助客戶於各地高效部署AI系統的能力。