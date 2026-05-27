經典麥香飲料變身超萌磁吸「麥香娃娃」！今（27）日全台7-11正式開搶，只要購買麥香系列商品滿79元，就可以用159元加價購一款，共計有4款盲盒隨機出貨，更有鐵粉凌晨就到場排隊，社群也引發討論熱潮「一定要入手」、「超級可愛」、「一比一還原欸」。目前有不少門市都已經缺貨，針對是否還會補貨，7-11官方回應「商品數量依實際門市販售為主」。
7-11麥香娃娃開賣瘋搶！入手方式一次看
「麥香娃娃」本次以經典的鋁箔包外型為靈感，共有紅茶、綠茶、奶茶三種，還有一款隱藏版讓民眾試手氣。特別的是，手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌
麥香娃娃要怎麼買？7-11全台門市自5月27日起，只要購買麥香全系列商品滿79元，就能用159元加價購一款，數量有限、售完為止。
麥香娃娃搶到缺貨！鐵粉凌晨就出門排隊
超萌麥香娃娃開賣就引發討論，不少鐵粉在社群分享，自己從凌晨就出門搶購「00:00衝第一波趕快去買」、「趕快去～好多店都沒了，上訴的機會都沒有」、「明天打算再去找看看」。
根據網友攻略，多數門市都會進貨兩盒庫存，若是大店會有較多存貨量，建議民眾可以往大店型，或是較偏遠的小店試試運氣。《NOWNEWS》記者實際走訪7-11門市，已經找不到現貨庫存，店員則表示沒有收到會補貨的通知「應該是賣完就沒了」；7-11官方則表示「商品數量依實際門市販售為主」，提醒想要入手的民眾可趕緊出門試試運氣了。
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「麥香娃娃」本次以經典的鋁箔包外型為靈感，共有紅茶、綠茶、奶茶三種，還有一款隱藏版讓民眾試手氣。特別的是，手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌
麥香娃娃要怎麼買？7-11全台門市自5月27日起，只要購買麥香全系列商品滿79元，就能用159元加價購一款，數量有限、售完為止。
超萌麥香娃娃開賣就引發討論，不少鐵粉在社群分享，自己從凌晨就出門搶購「00:00衝第一波趕快去買」、「趕快去～好多店都沒了，上訴的機會都沒有」、「明天打算再去找看看」。
根據網友攻略，多數門市都會進貨兩盒庫存，若是大店會有較多存貨量，建議民眾可以往大店型，或是較偏遠的小店試試運氣。《NOWNEWS》記者實際走訪7-11門市，已經找不到現貨庫存，店員則表示沒有收到會補貨的通知「應該是賣完就沒了」；7-11官方則表示「商品數量依實際門市販售為主」，提醒想要入手的民眾可趕緊出門試試運氣了。