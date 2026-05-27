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▲不少網友也搶在第一時間開箱，「麥香娃娃」只要購買麥香系列商品滿79元，就可以用159元加價購一款。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」粉專）

▲「麥香娃娃」只要購買麥香系列商品滿79元，就可以用159元加價購一款。（圖／官方提供）

經典麥香飲料變身超萌磁吸「麥香娃娃」！今（27）日全台7-11正式開搶，只要購買麥香系列商品滿79元，就可以用159元加價購一款，共計有4款盲盒隨機出貨，更有鐵粉凌晨就到場排隊，社群也引發討論熱潮「一定要入手」、「超級可愛」、「一比一還原欸」。「麥香娃娃」本次以經典的鋁箔包外型為靈感，共有紅茶、綠茶、奶茶三種，還有一款隱藏版讓民眾試手氣。特別的是，手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌麥香娃娃要怎麼買？7-11全台門市自5月27日起，只要購買麥香全系列商品滿79元，就能用159元加價購一款，數量有限、售完為止。超萌麥香娃娃開賣就引發討論，不少鐵粉在社群分享，自己從凌晨就出門搶購「00:00衝第一波趕快去買」、「趕快去～好多店都沒了，上訴的機會都沒有」、「明天打算再去找看看」。根據網友攻略，多數門市都會進貨兩盒庫存，若是大店會有較多存貨量，建議民眾可以往大店型，或是較偏遠的小店試試運氣。