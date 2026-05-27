我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年地方選舉腳步逼近，總統暨民進黨主席賴清德今（27）日表示，年底的地方選舉，不僅攸關民進黨未來政策方向，對國家的長遠發展，也同樣至關重要，希望黨職同志能在各自崗位上，全力協助黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。民進黨甫完成黨部主委以及全國黨員代表改選，將於7月19日舉辦全國黨代表大會，並選出黨內權力核心中常委。民進黨下午舉行中執會，據轉述，民進黨秘書長徐國勇表示，今年全代會將於7月19日在台北國際會議中心舉辦；行政院副秘書長阮昭雄則報告，行政院接下來會帶領三位補提名的中選會委員拜會朝野黨團。與會人士轉述，民進黨團總召蔡其昌在會中表示，軍購預算出了委員會，接下來希望儘速通過；此外，總統公布的18項少子女化措施，黨團要全力協助。另外，民進黨選對會下次開會時間預計是6月3日上午10點。此外，發言人吳崢也轉述賴清德談話，賴清德表示，民進黨日前已順利完成兩年一次的黨職改選，包括縣市及海外黨部主委、全國黨員代表，以及縣市黨員代表的改選作業。此次30個黨部主委改選結果，共有11位主委連任，另有19位新任主委產生。賴清德提到，要先向所有即將卸任的黨職同志，表示誠摯的感謝，感謝各位多年來，對於黨在全國及海外各地發展，所做出的努力與貢獻。無論是協助中央政策宣導，或是第一線民意的蒐集與回饋，都為中央與地方建立有效的溝通合作，也奠定更為堅實的基礎，同時，他也要對這次當選、即將上任的黨職同志們，表達祝賀與期勉，不管是連任，或是新任，都期望大家能謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，承接前人的努力，肩負起黨務工作及為民服務的重任。賴清德強調，今年底的地方選舉，不僅攸關民進黨未來政策方向，對國家的長遠發展，也同樣至關重要，因此對於這次黨職改選後，不論是即將卸任，還是即將上任的黨職同志，他希望大家能在各自的崗位上，全力協助黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。