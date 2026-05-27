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鑫龍騰開發今（27）日股東常會通過114年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.2元，較去年現金股利1.8元大幅提升。隨主要建案進入交屋階段，公司114年度全年營業收入達26.96億元，較113年度約15.04億元顯著成長，年增近8成；全年稅後淨利達7.55億元，每股盈餘（EPS）4.05元，營收與獲利同步攀升，創下亮眼成績。鑫龍騰開發114年度主要營運動能來自預售案「鑫悅」及「鑫巨蛋Ⅱ」完工交屋，其中「鑫悅」於114年第二季完工、「鑫巨蛋Ⅱ」於114年第四季完工，因採預售銷售模式，完工後即陸續辦理過戶交屋，為公司注入穩健營收動能。115年下半年推案布局，預計推出鳳山新案「鑫美」（前全美餐廳原址）；「科工案」及「北門二期」今年也將動工，是否進場預售，將視房市情況而定，逐步充實未來案源，穩健推進整體開發布局。總經理黃勁嘉表示，針對近期房市景氣變化與市場觀望氛圍，公司已取得土地不受短期景氣波動影響，仍將依原定計畫持續施工建造，維持既定開發節奏；惟推案策略將視市場狀況進行彈性調整，審慎評估適合的推出時機與區域條件，以提升銷售效率及整體營運效益。公司長期深耕高雄市場，未來仍將持續透過穩健購地、建設及銷售策略，依據不同區域特性規劃產品，提供符合市場需求的住宅商品，並持續提升品牌競爭力與市場占有率。