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▲郝劭文在2022年和陸籍化妝師林寧瑞登記結婚，兩人育有兩名女兒。（圖／翻攝自郝劭文微博）

童星出身的郝劭文近年轉往中國發展，除了拍戲也經營電商、直播帶貨，不僅抖音累積超過1400萬粉絲，還締造過「5秒賣出3500單」的紀錄，單月最高銷售額曾經達到約3.3億元新台幣，他近日上節目受訪，透露已經帶老婆、兩個女兒回台灣定居，「有存到一些讓自己可以生活的錢」。郝劭文在廣播節目《欸！我說到哪裡了？》接受王偉忠訪問，回想經營直播的過程，坦言一開始是盲人摸象，幾千人在線就認為很多人，總共花了5個月至半年摸索，還曾經因為違規被限流，最糟糕的時候只有幾10人在線。遭遇低潮時，郝劭文窮則變，變則通，覺得既然效益不好乾脆把所有東西搬回家，在老婆放鞋子的小房間裡繼續直播，一天播上12個小時，非常耗體力。王偉忠問及是否有賺到錢，郝劭文低調地說：「對！有存到一些讓自己可以生活的錢，可以做些自己想做的事！」郝劭文表示，現在的他認為賺了錢並不是想做什麼就做什麼，而是在需要選擇不想做的事情時，可以不用去做它。目前36歲的郝劭文和小2歲陸籍化妝師林寧瑞，以及繼女和小女兒已經在台灣定居，他說主要是為了家庭，有空時則再回杭州做直播，未來也不排斥接戲。