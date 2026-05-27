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變質速度與「嚴苛使用條件」有關！日媒點破迷思

若車輛經常在尚未完成熱車的狀態下反覆進行短途行駛，即使整體里程數極低，機油變質速度也會比一般情況更驚人

▲多數汽車標示「每 1.5 萬公里或 1 年更換一次」，讓民眾誤以為半年換一次太過頻繁，但其實在市區短途行駛的駕駛，反而應該更加頻繁更換，避免機油變質。（圖／Pixabay）

台灣氣候、路況大不同！靠「機油種類」評估最佳更換時機

▲多數汽車標示「每 1.5 萬公里或 1 年更換一次」，但其實台灣旭益汽車過去也曾針對台灣的天氣型態與路況提出建議，除了參考車主手冊，油品種類也有差異。（圖／Gemini生成）

機油可說是車子的「保健品」，但每個人用車時間長短不一，那該怎麼判斷機油的最佳更換頻率呢？更有車主為了省錢，會自行拉長保養週期。對此，有日媒專家示警，機油變質並非單純取決於里程數，而是跟使用時間及駕駛習慣息息相關。若為節省幾千元的保養費，長期不更換機油，恐傷及引擎，甚至引發火燒車，反而因小失大。不少車主曾好奇，有些人會建議每 5,000 公里保養一次時換機油最好，但有些車輛的原廠手冊，都寫每 1 萬公里再更換機油即可；此外，也有部分駕駛會以每半年為週期當作保養更換機油的判斷基準。然而，各種判斷方式都會因為個人的開車習慣而產生極大差異，讓車主們的說法眾說紛紜。日本媒體《FINANCIAL FIELD》報導，更換機油是最基本的保養項目，多數原廠與保養廠建議「每半年或每行駛 5,000 公里」就應更換。若以單次保養花費約 5,000 日圓（約新台幣 1,007 元）計算，1 年約需支出 1 萬日圓（約新台幣 2,014 元）。專家提到，引擎機油若長期未更換，不但會造成油耗大幅增加、車輛加速性能驟降，引擎內部更會堆積俗稱「油泥」的膠狀雜質，嚴重阻礙機油循環。這將導致機油失去潤滑與冷卻的關鍵功能，使得金屬零件在高溫下磨損甚至破裂；若噴出的高溫機油不慎接觸到排氣系統，極有可能瞬間引發火燒車意外，危及駕駛與乘客的生命安全。多數汽車標示「每 1.5 萬公里或 1 年更換一次」，讓民眾誤以為半年換一次太過頻繁。但專家提醒，這項建議未考量到車廠定義的「嚴苛使用條件」。例如車輛在市區低速走走停停、頻繁短程行駛、山路行駛或在惡劣路況操駕，都會讓機油劣化速度大幅翻倍，更換週期通常必須縮短至原本的一半。研究證實，。因此建議車主勿貪圖省下保養費，應遵守車廠建議定期檢查與更換，才能確保長遠的行車安全，並避開未來龐大的維修錢坑。台灣旭益汽車過去也曾針對台灣的天氣型態與路況提出建議，車主除了可參考購買車輛時所附的車主手冊來進行更換外，機油的種類不同，建議的更換時機也有所差異。若行駛的里程數不多，也可直接參考機油的使用時間來替換：