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▲大會同步頒發衛生福利部志願服務金、銀、銅質獎，以及服務滿20年、30年的資深志工獎項。（圖／紅會提供）

社團法人台中市紅十字會日前舉辦「115年度志工服務表揚大會」，以「續航＋1 多一點，讓愛接力走更遠」為主題，邀集各志工隊齊聚交流，並表揚長期投入急救訓練、急難救助、食物銀行、健康幸福補給站、水上救生及社區關懷等服務領域的優秀志工，展現深耕地方61年的志願服務能量。台中市紅十字會表示，今年以「續航＋1 多一點」作為年度主題，象徵每位志工在既有服務上再多付出一點，也期待更多民眾加入志願服務行列，讓人道精神持續接力、向外延伸。紅會指出，志願服務不只是少數人的責任，而是一種能夠彼此感染與傳承的社會力量，當更多人願意多關心、多參與，城市便能累積更多溫暖與安全感。紅會指出，長年以來，志工團隊在災害應變、急救教育推廣及社區陪伴等工作上持續站在第一線，透過專業與行動守護市民。未來也將持續深化急救與防災教育、急難救助、食物銀行、健康幸福補給站及水上安全救生等核心服務，並優化官網與線上募款機制，希望讓公益資源更即時、透明地送達需要幫助的家庭與個案手中。此外，為提升民眾防災與自助互助能力，台中市紅十字會預計下半年推出全新設計的「隨身防災包」及「急救包升級版」，結合防災教育、急救推廣與公益募款，希望民眾在守護自身與家人安全的同時，也能共同支持社會服務推動。大會同步頒發衛生福利部志願服務金、銀、銅質獎，以及服務滿20年、30年的資深志工獎項。其中，服務超過30年的愛心服務隊志工「青香姐」，即使近期接受化療治療，仍心繫志工服務，在療程結束後第一時間返回紅會，並向夥伴表示「我很好，希望還能繼續服務」，一句簡單話語，讓與會者感受到志願服務背後長久累積的人情與陪伴力量。台中市紅十字會會長郭慈安表示，面對高齡化社會與日益多元的社區需求，紅會將持續透過完善的志工培力制度與透明公益平台，吸引更多民眾投入服務行列。她強調，只要每個人願意「多＋一點」，多一份關心、多一份參與、多一份陪伴，就能讓愛與善意在人與人之間持續接力。