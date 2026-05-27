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▲網友發現張凌赫（下）和田曦薇很喜歡用同一種pose拍照。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇因合作古裝劇《逐玉》傳出假戲真做，本月25日兩人相隔20分鐘在微博發Vlog，內容是出發參加GUCCI活動過程，有眼尖的網友發現，25日當天，恰好是他們首次拍吻戲的第520天，除了發布時間暗藏玄機，還被抓到用同個特定姿勢拍戲，以及都喜歡麻婆豆腐等4個細節，疑似隔空傳愛。張凌赫和田曦薇在5月25日於微博上分享出席GUCCI活動的Vlog，兩人都做出特定姿勢自拍，都喜歡麻婆豆腐，以及都和stop路牌拍照打卡，甚至所用背景音樂都有「taste」的歌詞，被網友說他們根本是隔空傳愛。不僅如此，還有網友算出他們拍《逐玉》的第一場吻戲，是在2024年12月22日，而Vlog的發布日恰好和「初吻日」相隔520天，粉絲對偶像的細節掌握度，完全不輸給警察辦案。但也有人表示，他們都是出席品牌活動，或許品牌有提出希望的拍攝方式以及上片日期，並不代表他們就是戀愛ing，無論如何，張凌赫和田曦薇這對「田作之赫」CP形象，已經深植在劇迷心中了。