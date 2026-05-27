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▲資料顯示，Galaxy S26 Ultra單機銷量出現大幅下滑，由Galaxy A17、Galaxy A56接棒，顯示入門萬元以下手機需求持續升溫。（圖／記者周淑萍攝）

三星居次！A系列接棒旗艦成銷售主力

萬元機刷榜！OPPO、vivo靠入門機穩市占

▲四月手機銷量5大品牌。（圖／官方提供）

根據連鎖通訊行傑昇通信最新資料，2026年4月台灣智慧型手機市場總銷量約40.2萬台，較上月41.8萬台微幅下滑4%，顯示市場不只量縮，高單價旗艦機買氣也明顯降溫。品牌市占方面，Apple以39.7%穩居第一，Samsung以25.5%排名第二，兩大品牌合計吃下65.2%銷量，等於台灣每賣出近3支手機，就有約2支來自蘋果或三星。觀察上榜的安卓機，主力價位帶在萬元上下最受歡迎。4月台灣手機品牌銷售排行中，Apple以39.7%市占拿下冠軍，品牌熱銷前三名分別為iPhone 17 256GB、iPhone 17 Pro 256GB與iPhone 17 Pro Max 256GB。雖然仍穩居市場龍頭，但銷量與銷售額都出現下滑。資料指出，Apple品牌銷量較前月下滑5%、銷售額衰退9%，其中iPhone 17銷量下滑8%，頂規旗艦iPhone 17 Pro Max更下跌16%，僅iPhone 17 Pro月增3%。反映高階機種雖仍有基本盤，但消費者對價格帶的評估變得更精準。Samsung以25.5%市占排名第二，是非蘋陣營銷售冠軍，4月三星熱銷前三名為Galaxy A17、Galaxy A56與Galaxy S26 Ultra。值得注意的是，三星本月銷售主力明顯轉向中低階機型，Galaxy A17門市售價4990元站上三星榜首，Galaxy A56門市價10490元第二名。資料顯示，Galaxy S26 Ultra單機銷量出現43%大幅下滑，反而由Galaxy A17、Galaxy A56接棒支撐銷售，尤其Galaxy A17首次登上品牌熱銷第一，顯示入門萬元以下手機需求持續升溫。OPPO以11.8%市占排名第三，品牌熱銷前三名為A6x門市售價僅3990元，A6s門市價5490元，成為低價帶買氣代表。vivo則以7.3%市占排名第四，也是五大品牌中少數銷量與銷售額同步成長的品牌，熱銷前三名包含Y21、V60 Lite與V60，主攻萬元以下與萬元初頭市場。從榜單來看，4月台灣手機市場明顯由「萬元機」、「萬元以下機型」撐起買氣，尤其三星、OPPO、vivo熱銷機種多落在3,990元至10,490元區間，反映消費者換機更加務實。