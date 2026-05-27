2026年世界盃（2026 FIFA World Cup）K組的焦點無疑圍繞著可能迎來「最後一舞」的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。然而，除了話題性滿點的葡萄牙，本組還包含了實力強勁的南美勁旅哥倫比亞、睽違52年重返世界盃舞台的剛果民主共和國（DR Congo），以及隊史首度闖入決賽圈的烏茲別克。《NOWNEWS》將為讀者預測這一組哪些球隊能晉級、相關賠率、各隊攻守戰術風格、賽程以及已知球員陣容。
📌2026世界盃 【K組重點預測】誰能晉級？
預測晉級球隊：葡萄牙、哥倫比亞
黑馬潛力：烏茲別克
戰力點評： 葡萄牙在總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）的帶領下，展現出不依賴單一球星的強大陣容深度，是本組拿第一的絕對熱門。哥倫比亞則被視為最強有力的挑戰者，但需克服防守端的不穩定性。剛果民主共和國與烏茲別克則預計將在小組中爭奪第三名，並伺機尋求晉級淘汰賽的奇蹟。
2026世界盃K組奪冠賠率
根據各大博彩公司的賠率，葡萄牙是贏得K組冠軍的最大熱門，哥倫比亞位居第二。
K組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理
⚽🇵🇹 葡萄牙
📍預計陣型： 4-2-3-1（或4-3-3）
📍球風特點： 強調高控球率，透過兩翼的技術優勢創造過載，以C羅為攻擊焦點，並擁有極佳的陣容輪替深度。
📍預計先發陣容： Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Vitinha, Neves; Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo。
📍定位球主罰手：
角球：Fernandes, Silva, Mendes, Neto, Conceicao
直接自由球：Fernandes, Ronaldo
12碼罰球：Fernandes, Ronaldo
⚽🇨🇴 哥倫比亞
📍預計陣型： 4-2-3-1
📍球風特點： 注重技術流控球，由路易斯·迪亞斯（Luis Diaz）帶動攻擊轉換，J羅（James Rodriguez）擔任進攻樞紐，邊後衛積極插上提供寬度。
📍預計先發陣容： Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez。
📍定位球主罰手：
角球：Rodriguez, Arias, Campaz, Quintero, Asprilla
直接自由球：Rodriguez, Diaz
12碼罰球：Rodriguez, Diaz, Borja
⚽🇨🇩 剛果民主共和國
📍預計陣型： 4-4-2（防守時可切換為4-5-1）
📍球風特點： 防守站位緊湊，主打直接的防守反擊，利用 Wissa 與 Mbuku 的速度撕裂對手，並具備定位球威脅。
📍預計先發陣容： Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Elia; Wissa, Bakambu。
📍定位球主罰手：
角球：Masuaku, Bongonda, Mbuku, Wissa, Cipenga
直接自由球：Masuaku, Kakuta, Mbuku
12碼罰球：Wissa, Bakambu, Kakuta
⚽🇺🇿 烏茲別克 (Uzbekistan)
📍預計陣型： 3-4-2-1
📍球風特點： 在義大利傳奇總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）領軍下，強調防守紀律與中場絞殺，透過前鋒 Shomurodov 進行快速反擊。
📍預計先發陣容： Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Alijonov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullayev; Fayzullaev, Shomurodov, Urunov。
📍定位球主罰手：
角球：Fayzullaev, Iskandarov, Ganiyev, Shukurov
直接自由球：Fayzullaev, Shomurodov
12碼罰球：Shomurodov, Shukurov
2026世界盃K組賽程表
2026世界盃K組各國球員陣容
🇵🇹 葡萄牙 (Portugal)
▪️守門員：
迪奧戈·科斯塔 (Diogo Costa, 波爾圖 Porto)
若澤·薩 (José Sá, 伍爾弗漢普頓 Wolverhampton)
魯伊·席爾瓦 (Rui Silva, 葡萄牙體育 Sporting Lisbon)
里卡多·維洛 (Ricardo Velho, 真格拿拜列吉 Gençlerbirliği)
▪️後衛：
魯本·迪亞斯 (Rúben Dias, 曼徹斯特城 Manchester City)
若奧·坎塞洛 (João Cancelo, 巴塞隆納 Barcelona)
迪奧戈·達洛特 (Diogo Dalot, 曼徹斯特聯 Manchester United)
努諾·門德斯 (Nuno Mendes, 巴黎聖日耳曼 Paris Saint-Germain)
內爾森·塞梅多 (Nélson Semedo, 費內巴切 Fenerbahçe)
馬特烏斯·努內斯 (Matheus Nunes, 曼徹斯特城 Manchester City)
貢薩洛·伊納西奧 (Gonçalo Inácio, 葡萄牙體育 Sporting Lisbon)
雷納托·維加 (Renato Veiga, 比亞雷亞爾 Villarreal)
托馬斯·阿勞霍 (Tomás Araújo, 本菲卡 Benfica)
▪️中場：
布魯諾·費爾南德斯 (Bruno Fernandes, 曼徹斯特聯 Manchester United)
貝納多·席爾瓦 (Bernardo Silva, 曼徹斯特城 Manchester City)
維蒂尼亞 (Vitinha, 巴黎聖日耳曼 PSG)
若奧·內維斯 (João Neves, 巴黎聖日耳曼 PSG)
魯本·內維斯 (Rúben Neves, 希拉爾 Al Hilal)
薩姆·科斯塔 (Samú Costa, 馬略卡 Mallorca)
▪️前鋒：
克里斯蒂亞諾·羅納度 (Cristiano Ronaldo, 艾納斯 Al Nassr)
拉斐爾·萊奧 (Rafael Leão, AC米蘭 AC Milan)
若奧·菲利克斯 (João Félix, 艾納斯 Al Nassr)
貢薩洛·拉莫斯 (Gonçalo Ramos, 巴黎聖日耳曼 PSG)
佩德羅·內托 (Pedro Neto, 切爾西 Chelsea)
弗朗西斯科·孔塞桑 (Francisco Conceição, 尤文圖斯 Juventus)
貢薩洛·格德斯 (Gonçalo Guedes, 皇家社會 Real Sociedad)
弗朗西斯科·特林康 (Francisco Trincão, 葡萄牙體育 Sporting Lisbon)
▪️總教練：羅伯托·馬丁尼茲 (Roberto Martínez)
🇨🇴 哥倫比亞 (Colombia)
▪️守門員：
卡米洛·巴爾加斯 (Camilo Vargas, 阿特拉斯 Atlas)
大衛·奧斯皮納 (David Ospina, 民族競技 Atlético Nacional)
阿爾瓦羅·蒙特羅 (Álvaro Montero, 薩斯菲爾德 Vélez Sarsfield)
凱文·米爾 (Kevin Mier, 藍十字 Cruz Azul)
安德烈斯·莫斯克拉·馬爾莫萊霍 (Andres Mosquera Marmolejo, 聖菲獨立 Independiente Santa Fe)
阿爾代爾·金塔納 (Aldair Quintana, 山谷獨立 Independiente del Valle)
▪️後衛：
約翰·莫西卡 (Johan Mojica, 馬略卡 RCD Mallorca)
阿爾瓦羅·安古洛 (Álvaro Angulo, 美洲獅 Pumas)
戴維·馬查多 (Deiver Machado, 南特 Nantes)
克里斯蒂安·博爾哈 (Cristian Borja, 美洲 Club América)
小赫南德斯 (Junior Hernandez, 托利馬競技 Deportes Tolima)
丹尼爾·穆尼奧斯 (Daniel Muñoz, 水晶宮 Crystal Palace)
聖地牙哥·阿里亞斯 (Santiago Arias, 獨立 Independiente)
安德烈斯·羅曼 (Andrés Román, 民族競技 Atlético Nacional)
埃迪爾·奧坎波 (Edier Ocampo, 溫哥華白浪 Vancouver Whitecaps)
耶里·米納 (Yerry Mina, 卡利亞里 Cagliari)
達文森·桑切斯 (Davinson Sánchez, 加拉塔薩雷 Galatasaray)
約翰·盧庫米 (Jhon Lucumí, 博洛尼亞 Bologna)
威勒·迪塔 (Willer Ditta, 藍十字 Cruz Azul)
耶森·莫斯克拉 (Yerson Mosquera, 伍爾弗漢普頓 Wolverhampton)
卡洛斯·奎斯塔 (Carlos Cuesta, 瓦斯科達伽馬 Vasco da Gama)
胡安·卡巴爾 (Juan Cabal, 尤文圖斯 Juventus)
約翰·羅馬尼亞 (Jhohan Romaña, 聖羅倫索 San Lorenzo)
▪️中場：
傑弗森·萊爾馬 (Jefferson Lerma, 水晶宮 Crystal Palace)
理查德·里奧斯 (Richard Ríos, 本菲卡 Benfica)
胡安·波蒂拉 (Juan Portilla, 巴拉納競技 Athletico Paranaense)
尼爾森·德奧薩 (Nelson Deossa, 皇家貝提斯 Real Betis)
古斯塔沃·普埃爾塔 (Gustavo Puerta, 桑坦德競技 Racing Santander)
凱文·卡斯塔尼奧 (Kevin Castaño, 河床 River Plate)
約翰·索利斯 (Jhon Solís, 伯明罕城 Birmingham City)
豪爾赫·卡拉斯卡爾 (Jorge Carrascal, 弗拉門戈 Flamengo)
哈梅斯·羅德里格斯 (James Rodríguez, 明尼蘇達聯 Minnesota United)
約翰·阿里亞斯 (Jhon Arias, 帕梅拉斯 Palmeiras)
胡安·費爾南多·金特羅 (Juan Fernando Quintero, 河床 River Plate)
亞塞爾·阿斯普里拉 (Yaser Asprilla, 加拉塔薩雷 Galatasaray)
塞巴斯蒂安·戈麥斯 (Sebastian Gomez, 科里蒂巴 Coritiba)
胡安·曼努埃爾·倫希福 (Juan Manuel Rengifo, 民族競技 Atlético Nacional)
喬丹·巴雷拉 (Jordan Barrera, 博塔弗戈 Botafogo)
威爾馬·巴里奧斯 (Wilmar Barrios, 聖彼得堡澤尼特 Zenit Saint Petersburg)
胡安·夸德拉多 (Juan Cuadrado, 比薩 Pisa)
約翰·羅哈斯 (Johan Rojas, 瓦斯科達伽馬 Vasco da Gama)
▪️前鋒：
路易斯·迪亞斯 (Luis Díaz, 拜仁慕尼黑 Bayern Munich)
安德烈斯·戈麥斯 (Andrés Gómez, 瓦斯科達伽馬 Vasco da Gama)
約翰·卡博內羅 (Johan Carbonero, 競賽會 Racing Club)
哈明頓·坎帕斯 (Jaminton Campaz, 羅薩里奧中央 Rosario Central)
路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Suárez, 葡萄牙體育 Sporting CP)
約翰·科爾多巴 (Jhon Córdoba, 克拉斯諾達爾 Krasnodar)
拉斐爾·博雷 (Rafael Borré, 國際 Internacional)
內塞爾·維拉雷爾 (Neiser Villarreal, 克魯塞羅 Cruzeiro)
凱文·維維羅斯 (Kevin Viveros, 民族競技 Atlético Nacional)
愛德溫·塞特雷 (Edwuin Cetré, 拉普拉塔學生 Estudiantes de La Plata)
胡安·卡米洛·赫南德斯 (Juan Camilo Hernandez, 皇家貝提斯 Real Betis)
約翰·史蒂芬·門多薩 (John Steven Mendoza, 巴拉納競技 Athletico Paranaense)
塞巴斯蒂安·比利亞 (Sebastian Villa, 里瓦達維亞獨立 Independiente Rivadavia)
▪️總教練：內斯托爾·洛倫佐 (Nestor Lorenzo)
🇨🇩 剛果民主共和國 (DR Congo)
▪️守門員：
馬蒂厄·埃波羅 (Matthieu Epolo, 標準列日 Standard Liege)
蒂莫西·法尤魯 (Timothy Fayulu, 諾亞 Noah)
萊昂內爾·姆帕西 (Lionel Mpasi, 勒哈費爾 Le Havre)
▪️後衛：
迪倫·巴圖賓西卡 (Dylan Batubinsika, 拉里薩 Larisa)
格東·卡盧盧 (Gedoon Kalulu, 利馬索爾阿里斯 Aris Limassol)
史蒂夫·卡普亞迪 (Steve Kapuadi, 羅茲維德夫 Widzew Łódź)
喬里斯·卡揚貝 (Joris Kayembe, 亨克 Racing Genk)
阿圖爾·馬蘇亞庫 (Arthur Masuaku, 朗斯 Racing Lens)
尚塞爾·姆本巴 (Chancel Mbemba, 里爾 Lille)
阿克塞爾·圖安澤貝 (Axel Tuanzebe, 伯恩利 Burnley)
亞倫·萬-比薩卡 (Aaron Wan-Bissaka, 西漢姆聯 West Ham United)
▪️中場：
西奧·邦貢達 (Théo Bongonda, 莫斯科斯巴達 Spartak Moscow)
布萊恩·西彭加 (Brian Cipenga, 卡斯特利翁 Castellón)
梅沙克·埃利亞 (Meshack Elia, 阿拉尼亞 Alanyaspor)
加艾爾·卡庫塔 (Gaël Kakuta, 拉里薩 Larisa)
埃多·卡揚貝 (Edo Kayembe, 沃特福德 Watford)
納撒尼爾·姆布庫 (Nathanael Mbuku, 蒙彼利埃 Montpellier)
塞繆爾·穆圖薩米 (Samuel Moutoussamy, 阿特羅米托斯 Atromitos)
恩加拉耶爾·穆考 (Ngal'ayel Mukau, 里爾 Lille)
查爾斯·皮克爾 (Charles Pickel, 西班牙人 Espanyol)
諾亞·薩迪基 (Noah Sadiki, 桑德蘭 Sunderland)
亞倫·齊博拉 (Aaron Tshibola, 基爾馬諾克 Kilmarnock)
▪️前鋒：
塞德里克·巴坎布 (Cédric Bakambu, 皇家貝提斯 Real Betis)
西蒙·班扎 (Simon Banza, 艾查捷拉 Al Jazira)
費斯頓·馬耶萊 (Fiston Mayele, 金字塔 Pyramids)
約安·維薩 (Yoane Wissa, 紐卡索聯 Newcastle United)
總教練：塞巴斯蒂安·德薩布雷 (Sébastien Desabre)
🇺🇿 烏茲別克 (Uzbekistan)
▪️守門員：
弗拉基米爾·納扎羅夫 (Vladimir Nazarov, 塔什干棉農 Pakhtakor)
烏特基爾·尤蘇波夫 (Utkir Yusupov, 納夫巴霍 Navbahor)
博蒂拉里·埃爾加謝夫 (Botirali Ergashev, 阿馬利克 AGMK)
阿卜杜沃希德·內馬托夫 (Abduvokhid Nematov, 納薩夫 Nasaf)
▪️後衛：
伊布羅希姆哈利爾·尤爾多謝夫 (Ibrohimkhalil Yuldoshev, 尼菲治 Neftchi)
阿瓦茲別克·烏爾馬薩利耶夫 (Avazbek Ulmasaliev, 阿馬利克 AGMK)
賈洪吉爾·烏羅佐夫 (Jakhongir Urozov, 撒馬爾罕迪納摩 Dinamo Samarqand)
魯斯塔姆仲·阿舒爾馬托夫 (Rustamjon Ashurmatov, 德黑蘭獨立 Esteghlal)
穆罕默德科迪爾·哈姆拉利耶夫 (Mukhammadkodir Hamraliev, 塔什干棉農 Pakhtakor)
烏馬爾別克·埃什穆羅多夫 (Umarbek Eshmurodov, 納薩夫 Nasaf)
阿布杜科迪爾·胡薩諾夫 (Abdukodir Khusanov, 曼徹斯特城 Manchester City)
阿卜杜拉·阿卜杜拉耶夫 (Abdulla Abdullaev, 迪巴阿爾富查伊拉 Dibba Al Fujairah)
法魯克·賽義菲耶夫 (Farrukh Sayfiev, 尼菲治 Neftchi)
霍吉阿克巴爾·阿利約諾夫 (Khojiakbar Alijonov, 塔什干棉農 Pakhtakor)
謝爾佐德·納斯魯拉耶夫 (Sherzod Nasrullayev, 納薩夫 Nasaf)
穆罕默德拉斯洛·阿卜杜馬吉多夫 (Muhammadrasul Abdumajidov, 塔什干棉農 Pakhtakor)
貝赫魯茲·卡里莫夫 (Behruz Karimov, 蘇爾漢 Surkhon)
迪約爾·奧爾蒂克博耶夫 (Diyor Ortikboev, 花剌子模 Khorazm)
▪️中場：
庫翁迪克·魯濟耶V (Kuvondik Ruziev, 尼菲治 Neftchi)
謝爾佐德·埃薩諾夫 (Sherzod Esanov, 布哈拉 Buxoro)
諾迪爾別克·阿卜杜拉扎科夫 (Nodirbek Abdurazzokov, 阿馬利克 AGMK)
奧迪爾忠·哈姆羅別科夫 (Odiljon Khamrobekov, 大不里士拖拉機 Tractor)
烏馬拉利·拉赫蒙納利耶夫 (Umarali Rakhmonaliev, 沙巴 Sabah)
阿里舍爾·奧迪洛夫 (Alisher Odilov, 尼菲治 Neftchi)
薩多爾·巴赫羅莫夫 (Sardor Bakhromov, 納薩夫 Nasaf)
阿克馬爾·莫茲戈沃伊 (Akmal Mozgovoy, 塔什干棉農 Pakhtakor)
奧塔別克·舒庫羅夫 (Otabek Shukurov, 巴尼亞斯 Baniyas)
賈姆希德·伊斯坎德羅夫 (Jamshid Iskanderov, 尼菲治 Neftchi)
賈蘇爾別克·賈洛利丁諾夫 (Jasurbek Jaloliddinov, 索格迪納 Sogdiana)
阿齊茲忠·加尼耶夫 (Azizjon Ganiev, 巴塔埃 Al Bataeh)
▪️前鋒：
阿博斯貝克·法伊祖拉耶夫 (Abbosbek Fayzullaev, 伊斯坦堡巴薩克謝希爾 Istanbul Basaksehir)
賈洛利丁·馬沙里波夫 (Jaloliddin Masharipov, 德黑蘭獨立 Esteghlal)
多斯頓別克·哈姆達莫夫 (Dostonbek Khamdamov, 塔什干棉農 Pakhtakor)
奧斯頓·烏魯諾夫 (Oston Urunov, 波斯波利斯 Persepolis)
魯斯蘭別克·吉亞諾夫 (Ruslanbek Jiyanov, 納夫巴霍 Navbahor)
阿齊茲別克·阿莫諾夫 (Azizbek Amonov, 布哈拉 Buxoro)
胡塞因·諾爾查耶夫 (Khusain Norchaev, 納夫巴霍 Navbahor)
謝爾佐德·特米羅夫 (Sherzod Temirov, 埃爾比勒 Erbil)
伊戈爾·謝爾蓋耶夫 (Igor Sergeev, 波斯波利斯 Persepolis)
埃爾多·肖穆羅多夫 (Eldor Shomurodov, 伊斯坦堡巴薩克謝希爾 Istanbul Başakşehir)
▪️總教練：法比奧·卡納瓦羅 (Fabio Cannavaro)
|球隊
|FanDuel
|BetMGM
|DraftKings
|隱含小組奪冠機率
|葡萄牙
|-180
|-250
|-230
|約 65%
|哥倫比亞
|+210
|+250
|+240
|約 25%
|剛果民主共和國
|+1,300
|+900
|+1,100
|約 7%
|烏茲別克
|+2,200
|+4,000
|+3,500
|約 1%
|對戰組合
|日期 (2026年)
|地點
|葡萄牙 vs. 剛果民主共和國
|6月18日
|休士頓體育場 (Houston Stadium)
|烏茲別克 vs. 哥倫比亞
|6月18日
|墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium)
|葡萄牙 vs. 烏茲別克
|6月24日
|休士頓體育場 (Houston Stadium)
|哥倫比亞 vs. 剛果民主共和國
|6月24日
|瓜達拉哈拉體育場 (Estadio Guadalajara)
|哥倫比亞 vs. 葡萄牙
|6月28日
|邁阿密體育場 (Miami Stadium)
|剛果民主共和國 vs. 烏茲別克
|6月28日
|亞特蘭大體育場 (Atlanta Stadium)
