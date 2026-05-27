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▲曾連續三年獲《米其林指南》推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣。（圖／記者張乃文攝）

韓式料理市場規模達百億 築間集團導入韓國蔘雞湯品牌

首家在台中開幕 母親節單日賣出超過400碗蔘雞湯

連鎖餐飲集團「築間餐飲集團」（7723）旗下的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」2號店預計5月底正式插旗台北西門町。台灣韓式料理市場持續擴張，市場規模估達百億元以上，集團持續擴大集團多品牌版圖，下半年預計再開出10家分店。在韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲《米其林指南》推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣。首店於台中開出後市場反應穩健。築間集團表示，2號店預計將於5月底正式插旗台北西門町，進一步搶攻北部核心商圈與韓式養生料理市場。築間餐飲集團表示，「百年土種蔘雞湯」下半年將持續展店，預計於台中中科商圈及台南成大商圈開出台灣3號與4號店，持續擴大品牌在台布局，並藉由韓式養生料理熱潮與差異化品牌定位，為集團第二季與下半年營運挹注新成長動能。根據市場觀察，近年台灣韓式料理市場持續擴張，市場規模估達百億元以上，在異國料理中僅次於日式料理，近年成長率維持約10%左右，韓式餐廳數量於近3年更明顯增加，反映韓流文化、韓式餐飲與養生飲食需求持續升溫。而目前築間集團代理2個韓式品牌、1個日式品牌。築間集團說明，此次導入韓國蔘雞湯品牌，也被市場視為集團持續拓展海外代理版圖的重要布局。「百年土種蔘雞湯」以韓式傳統蔘雞湯為核心，主打經典湯品、健康養生與韓國在地飲食文化。築間集團分析，台灣消費者向來重視湯品與溫補料理，從火鍋、雞湯到家庭聚餐型餐飲，皆具備穩定市場需求。而集團也看準台灣「湯文化」與韓式養生料理之間的高度契合，期望透過具話題性與差異化定位的新品牌，拓展火鍋、燒肉及既有韓式餐飲之外的新成長曲線。築間集團提到，「百年土種蔘雞湯」海外首站選擇台灣，除了代表韓國品牌對台灣市場消費力與接受度的重視，也突顯集團在海外品牌代理、在地化營運與展店管理上的整合能力。透過既有供應鏈、商圈選址、營運管理與行銷資源整合，品牌得以快速導入台灣市場，並進一步驗證韓式養生湯品在台發展潛力。首店台中店開幕後即展現市場接受度。以母親節兩天檔期表現來看，累計來客數超過800人次，平均單日來客逾400人，單日賣出超過400碗蔘雞湯。而2號店選址西門町，築間集團表示，主要看好其兼具年輕族群、觀光人流、都會消費與聚餐需求等優勢。隨著國內外觀光與商圈餐飲需求回溫，西門町不僅有助提升品牌能見度，也可進一步擴大北部市場觸及率，強化品牌聲量與營收貢獻。築間餐飲集團表示，「百年土種蔘雞湯」進駐西門町後，將持續觀察不同商圈型態下的來客數、客單價、翻桌率與產品接受度，作為後續展店與營運複製的重要依據。未來也持續以審慎穩健方式推進展店，聚焦具市場潛力、品牌辨識度與可複製營運模型的新品牌，逐步提升整體營收結構多元性。築間餐飲集團截至2026年5月底，已陸續開出「喜辰港式點心茶餐廳」、「麟德殿牛肉麵」、「麟德殿牛肉麵．四時茶館」、「稻鎮經典台灣菜」、「達磨燒鳥」、「JoongHaejang中央韓鍋酒舍」及「百年土種蔘雞湯」等7大品牌、10家分店，持續擴大集團多品牌版圖。築間餐飲集團表示，下半年預計再開出10家分店，並將推出與名廚共創的全新品牌粵菜品牌「映粵」，首店選址台中水湳商圈，進一步拓展中高端餐飲市場布局。透過導入具特色與市場話題性的餐飲品牌，降低對單一品牌與單一品類的依賴，同時擴大不同消費情境與客層需求的市場覆蓋，持續為集團營運成長挹注新動能。築間餐飲集團提到，未來將持續以市場需求、品牌差異化與營運效益作為展店評估核心，並透過供應鏈整合、門店管理、產品優化及行銷資源投入，深化海外代理布局與多品牌經營策略，持續為集團營運成長創造新動能。