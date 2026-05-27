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市府：蔣萬安的整體滿意度達64.9％ 全台進步最多

總統賴清德今（27）日率領府院團隊向國人說明因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布18項措施。其中，包括婚假、產假與陪產假全面延長；還有因應上述假別所需短期代理，政府提供補助。對此，北市勞動局表示，樂見賴清德總統及中央執政團隊在北市實施3個月後跟進，市府也很願意進一步分享實施經驗，期待中央能更快落實、惠及全國。針對賴清德今日公布台灣人口對策新戰略、推出托育減工時等措施，北市府勞動局表示，台北市3月率全國之先推動的「育兒減少工時」計畫，樂見賴清德及中央執政團隊在北市實施3個月後跟進，市府也很願意進一步分享實施經驗，期待中央能更快落實、惠及全國。勞動局表示，面對少子女化議題，台北市長蔣萬安明確要求勞動局研擬政策，讓家長們拿回生活主導權、避免在職場與育兒之間痛苦二選一。為此，北市府在3月1日率全國之先推出「育兒減少工時」計畫，透過「減工時、不減薪」及補助企業薪資成本的制度設計，協助育兒家庭兼顧工作與照顧需求。政策上路至今3個月，已累計超過350家企業響應，並獲得勞工與企業正面回饋。勞動局表示，從企業的踴躍參與，以及中央的跟進，都顯示市府提出的政策內容，確實符合人民實際需求，也再次證明台北勇於開路、持續為全國提出新的治理方案；市府也願意持續與中央及各縣市分享臺北經驗，期待中央以人民需求為優先，攜手地方推動人民有感的制度改革。根據遠見雜誌5月公布最新民調結果顯示，蔣萬安的整體滿意度達64.9％，較去年大增10.7個百分點，為全台進步最多，不滿意度也為臺北市歷年最低紀錄，北市府持續推動政策創新，感謝市民的支持與肯定。勞動局專門委員周怡孜表示，北市府勇於創新、推出「育兒減少工時」計畫之初，曾迎來包含勞動部洪申翰部長「象徵性試辦」等評語；如今中央執政團隊正式跟進臺北模式，證明真金不怕火煉，市府也會持續秉持蔣萬安「對的事就要堅持」的精神，為市民福祉全力以赴。