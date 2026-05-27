我是廣告 請繼續往下閱讀

兆豐金控今（27）日舉行法人說明會，公布今（2026）年首季稅後淨利93.97億元，年增17%，每股稅後盈餘（EPS）為0.63元，尤其非銀行子公司表現更突出，獲利占比從去年同期12.63%一舉跳升至26.36%，翻倍成長，未來將持續推動獲利來源多元化，並以財富管理與手續費業務為中長期成長重點之一，同時鎖定AI、半導體及供應鏈重整商機，強化企業金融服務與跨境布局，推升整體成長動能。至於外界關注的公股併購議題，兆豐金強調，始終保持審慎開放的態度，對於潛在併購對象會先關注3方向，包括資產品質是否過關、整合是否做得到、是否有長期貢獻獲利，不會為追求規模排名而併購，重視併購後的穩定性，包含員工的安置、客戶關係的延續以及併購後是否融合，不希望併購後反而侵蝕既有的價值，希望在風險可控情形之下出手，強化兆豐金整體的競爭力。兆豐金也公布今年4月單月稅後淨利高達48.57億元，年增124%，累計前4月達142.54億元，年增40%，整體營運延續成長，表現穩健。就從獲利結構來看，兆豐金首季成長動能明顯轉向多元化，其中淨利息收益年增6%，維持基本盤；手續費收入大幅成長31%，交易收益也年增13%，整體獲利來源更均衡，市場波動下的抗震能力同步提升。首季銀行稅後淨利達70.8億元，主要受惠於利差持續擴大及資產規模穩定成長，第1季淨利差（NIM）季增8bp至0.95%，帶動淨利息收益（NII）年增4%。平均放款與存款餘額分別達2.5兆元及3.3兆元，年增率為7%及4%，放款動能主要來自半導體與電子產業景氣延續，以及企業跨境資金配置需求持續升溫，進一步支撐獲利成長。同時，兆豐金表示，財富管理動能持續放大，目前高資產客群資產管理規模已達2561億元，年增17%；財富管理淨手續費收入達13.65億元，年增27%，並進一步推動銀行子公司整體淨手續費收益年成長15%，成為銀行下一階段的重要成長來源。相較之下，非銀行子公司表現更為突出，兆豐金今年首季非銀獲利占比從去年同期12.63%，一舉跳升至26.36%，翻倍成長，成為市場關注焦點，其中，證券子公司受惠資本市場回溫，第1季稅後淨利13.46億元，年增高達422%，增幅最為亮眼；票券子公司8.27億元、年增52%，持續維持市場領先地位；產險子公司2.33億元、年增10%，工程險與健康險表現穩定。至於其他子公司方面，投信維持穩健成長，AMC年增32%，創投更因投資收益挹注，年增達167%，整體非銀行動能明顯升溫。此外，兆豐金近年積極推動子公司共同行銷，效益逐步浮現。今年首季產險跨售保費占比達10.6%；銀行引介證券的複委託業務占比，由去年底14%提升至21%，台股共銷占比亦達9%，集團整合綜效正在擴大。展望後市，兆豐金強調，未來將持續推動獲利來源多元化，並以財富管理與手續費業務為中長期成長重點之一，同時鎖定AI、半導體及供應鏈重整商機，強化企業金融服務與跨境布局，推升整體成長動能。