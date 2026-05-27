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讚馬英九政治歷練豐富！王世堅：不因人廢言

「捧現金照」成最佳證明！王世堅挺馬：提出質疑是對的

稱金溥聰是「金童」 讚對馬英九忠心到底

馬英九基金會爭議持續延燒，國安會前秘書長金溥聰近日公開秀出，前執行長蕭旭岑與台商韓螢煥「手捧一疊現金」的照片，震撼政壇。王世堅力挺馬英九該徹查到底，給國人一個交代；同時也大讚金溥聰這位「金童」，從一而終這樣做是對的。王世堅今（27）日受訪時表示，過去從馬英九擔任台北市長到總統期間，自己始終對其過度「親中」的政策提出強烈批評，但如今馬已卸任，「不在其位，不謀其政」，本應安心頤養天年。不過，他認為不該因人廢言，就算馬英九年紀大、甚至可能出現失智情況，也不能就此否定其所有判斷，這是兩回事。王世堅指出，馬英九曾歷任台北市長、總統及國民黨主席，政治歷練豐富，「看過、處理過多少事情」，相信其仍具備一定觀察力與判斷能力。他直言，馬英久為了自己一世清名，如果認為基金會內部存在財務紀律問題，社會大眾理應支持徹查。王世堅進一步提到，如今事情發展「果不其然」，原先被質疑的人曾聲稱「從未經手財務」，但後續卻有照片曝光，其收受來自中共方面的現金，這就是最好的證明。他強調，畫面會說話，如果資金沒有正式入帳，當然就是嚴重的財務紀律問題，而馬英九身為基金會董事長，本來就有權力要求徹查真相，才能給他本人、基金會以及社會大眾一個清楚交代。對於外界討論馬英九健康狀況，王世堅直言不諱地說：「或許馬英九有可能失智，但不是365天、24小時。」他認為，即便記憶力退化，也可能在某些片段特別清楚，尤其若馬英九相當重視財務紀律，提出質疑是對的。對於外界稱金溥聰是老天送給馬英九最好的禮物，王世堅則笑了幾聲後稱，金溥聰與龍應台堪稱馬英九身邊的「金童玉女」，而金溥聰更是「從一而終」。他表示，即使馬英九早已卸任，金溥聰依舊對老長官相當忠誠，「就工作倫理來講，這一點是對的」。最後，王世堅更火力全開質疑，若基金會真的曾私下收受來自中共的資助且未公開申報，那到底還有多少秘密管道？他直言，這也難怪國民黨與中共之間「那條臍帶一直剪不斷」接著痛批，如是透過私人方式接受中共資金捐輸，那麼是不好的，更是全民都想釐清的重大問題。