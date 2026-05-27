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憂地方埋單 盧秀燕：超過3成就沒誠意

總統賴清德今召開國安高層會議後，宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將投入3800億元，推出包含0到18歲成長津貼等18項方案。台中市長盧秀燕今日在議會答詢時表示，相關政策方向值得肯定，但仍有兩大隱憂，包括基金操作的財源穩定性，以及是否出現「中央開支票、地方埋單」的情況。她更直言，若地方負擔超過3成，「我覺得沒有誠意」。國民黨台中市議員黃佳恬今（27）日質詢時指出，賴清德中午公布人口對策新戰略具體方案，外界擔憂是否淪為口號治國、一次性灑幣，因此詢問盧秀燕看法。盧秀燕答詢時先以0到18歲每月5000元成長津貼為例表示，這項措施其實是國民黨立委率先提出，「可能總統看到覺得不錯，願意放下政黨意識採納跟進，有跟風這是好事，應該給他拍拍手」。盧秀燕隨後話鋒一轉，表示自己要「苦口婆心」提醒中央兩件事。她指出，國民黨版本的成長津貼由政府直接編列預算支應，但賴總統提出類似基金操作的方式，若操作得宜，政府財源可能增加，但若操作不佳，恐怕出現虧損，且由誰操作、如何監督，都會讓人民及民意代表感到憂心，中央應清楚說明。盧秀燕也質疑，未來是否變成「中央開支票、地方埋單」。她感嘆「何其忍心」！並以「男朋友送禮物給女朋友，卻不是花自己的錢」比喻，直言這樣既沒誠意，也不高明。她表示大部分稅收都集中在中央，地方政府往往「巧婦難為無米之炊」，甚至有些鄉鎮窮到快關門。若中央推出新政策，卻要求地方共同負擔，恐將壓垮地方財政。她進一步指出，若中央與地方各負擔一半「並不合理」，即便地方負擔3成，也已相當為難。