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基隆地檢署近日查獲游姓、王姓與陳姓3名資訊業者涉成立空殼公司，以虛報貨名等方式申報出口搭載輝達GB300高階晶片的美超微高階AI伺服器至中國。彭博今日披露，犯嫌先將伺服器運至日本再運往中國，至少已有1批闖關成功。基隆地檢署上周查獲這起案件，根據彭博報導，引述知情人士說法指出，這三人上週遭台灣基隆地檢署拘留，原因是涉嫌偽造與出口美超微伺服器相關的文件，而這些伺服器內含高階的輝達晶片。三人先將至少一批包含 Nvidia AI 晶片出口到日本，再成功走私至中國，這批伺服器搭載受到美國嚴格管制的輝達高階AI晶片，這些晶片禁止在未獲華府許可下銷往中國。多年來，美方一直要求台灣更積極阻止中國獲取關鍵技術，這也是台灣首度公開打擊AI晶片走私轉運的行動。檢調也查扣了約 50 台伺服器，不過，知情人士表示，至少已有一批貨物成功通過台灣海關。彭博提到三人洗產地手法，直指這批較早出口的貨物先被運往日本，之後抵達香港，而香港被視為硬體設備轉運至中國的知名中繼站，但相關人士並未透露已成功走私的硬體數量。此外，被告還涉嫌計畫將日本作為中轉地點，處理上週被查扣的另一批伺服器。這項調查可能是首起已知由檢方針對經由日本進行 AI 晶片走私路線的案件。日本是美國的親密盟友，也是美國亞太防衛戰略的重要支柱。其他案件則集中於透過東南亞進行轉運。日本財務省關稅局與經濟產業省官員，並未回應上述報導，也未對此案證實是否曾與台灣對口單位進行溝通，基隆地檢署則以調查進行中拒絕評論。值得注意的是，針對台灣檢方偵辦AI伺服器疑似不實申報出口案，輝達執行長黃仁勳在上週表態，並罕見點名美超微必須經營好自己的公司。希望他們能加強並遵循法規，避免未來再發生類似情況。