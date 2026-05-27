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▲《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》透過自由移動大場域 XR技術，帶領觀眾真正「走進台灣海裡」。（圖／HTC提供）

▲《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》體驗畫面。（圖／HTC提供）

HTC 旗下 3D 內容創作與發佈平台 VIVERSE，攜手文化部與國際沉浸式內容團隊Wevr，共同推出多人共享走動式 XR 體驗《海之召喚：海洋生靈祈願旅程 The Blu: Expedition Taiwan》，今（27）日起於高雄VIVELAND VR 虛擬實境樂園－棧柒庫正式登場。此次作品以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，透過自由移動式（free-roam）大場域 XR 技術，帶領觀眾真正「走進台灣海域中」，重新感受台灣與海洋之間深刻而真實的連結，打造結合文化內容、海洋教育與場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）的全新沉浸式體驗。《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》以台灣亞熱帶海域為故事核心，結合 XR 沉浸式技術與互動敘事，將白海豚、藍眼淚、珊瑚礁、捕魚文化、深海沉船與港灣歷史等屬於台灣的海洋記憶，轉化為可親身走入的深海旅程。觀眾將化身海洋探險員，在 AI 機器人「BT-11 」與海洋生物學家王博士的帶領下，從馬祖北海坑道海洋研究基地出發，逐步深入台灣珊瑚礁海域、深海海溝、藍眼淚洞穴與沉船遺跡等場景，並最終投入瀕危台灣白海豚的深海搜救任務。體驗中，觀眾將與巨型藍鯨、雙髻鯊群、深海魟魚及大量發光海洋生物近距離相遇，並透過多人同步互動與任務設計，參與海洋探索、白海豚救援與珊瑚保育行動。遊戲中設有多個互動環節，只需對準海洋生物比出特定手勢，即可讀取相關知識；實驗室裡的顯微鏡，靠近一看也有滿滿驚喜；遊戲中更有許多隱藏彩蛋等著玩家實際探索。VIVERSE總經理林俊吳表示，台灣是一座被海洋包圍的島嶼，但許多人對海洋的認識，仍可能停留在看海、旅行或海邊活動。透過《海之召喚》，我們希望讓觀眾不只是「看見海洋」，而是能真正「走進台灣海裡」，感受屬於台灣的海洋記憶與自然之美。熱愛潛水、曾擔任海洋保育大使的藝人小嫻分享，自己第一次體驗《海之召喚》時，最驚訝的是沉浸感非常接近真實潛水。「我真的下過海，所以對水下的光線、聲音跟那種安靜感很敏感。這次有幾個瞬間，我會忘記自己是在 XR 裡面，甚至下意識想憋氣、想放慢動作。」《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》於5 月 27 日至 11 月 27 日，在高雄 VIVELAND VR虛擬實境樂園－棧柒庫展出，即日起至6 月 10 日止可享早鳥票優惠價。