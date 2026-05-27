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張元瀚醫師離世！診所發布聲明：盡力維持醫療服務

▲昕展牙醫診所聲明中提到，張院長的離去讓診所全體同仁萬分不捨與悲痛。在此期間，診所團隊仍將盡最大努力維持醫療服務。（圖／GoogleMaps）

妻子葉映彤接手經營！改名「彤昕牙醫」延續理念

經營影音頻道「牙醫夫妻愛說話」的台中知名牙醫、昕展牙醫診所院長張元瀚，日前於睡夢中驟逝，享年 42 歲，留下妻子與一對子女。醫界與許多患者得知消息後皆感到心痛不已。診所於今（27）日首度發出聲明稿哀痛指出，張元瀚院長的離去不僅帶給家屬沉重的打擊，也讓一路陪伴張醫師工作的同仁深陷難以言喻的哀傷中。昕展牙醫診所所長張元瀚醫師過去因為治療技術高超，還有經營影音頻道，因此知名度相當高，也讓昕展牙醫診所累積極佳口碑，在多達1400多則評論中，仍維持4.9顆星極高好評，許多患者也大讚，因此，張元瀚醫師突然離世蕭息也讓許多人不捨，昕展牙醫診所今（27）日發出聲明，張院長的離去讓診所全體同仁萬分不捨與悲痛。在此期間，診所團隊仍將盡最大努力維持醫療服務，並妥善安排張醫師原有患者之後續治療計畫，由診所其他醫師共同接手，持續完成尚未結束的療程，盡力降低對患者權益與治療進度的影響。診所同時宣布，原「昕展牙醫診所」後續將由張醫師的夫人葉映彤牙醫師接手經營，並正式更名為「彤昕牙醫診所」。未來團隊將會延續張元瀚醫師一路以來堅持的醫療理念、專業精神與對患者的用心，持續守護每一位患者的口腔健康。