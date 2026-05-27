時間還不到6月，台灣就出現暑假才有的高溫，受到太平洋高壓籠罩影響，今（27）日台北測站出現38.3度，打破130年來「5月最高溫紀錄」，台灣其它地區也都出現「紫爆高溫」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波熱浪最惡化的情況就是今天，民眾還需要再忍耐30幾個小時的高溫考驗。
台北刷新130年紀錄 近8年5月第3度飆破38度
據氣象署觀測資料，今天全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北新店也高達39.6度，最引人注目則是台北中正區的測站，在下午2時53分出現38.3度的高溫，直接打破測站設站後，130年來5月最高溫紀錄，這也是台北近8年內第3度在5月出現超過38度的高溫。
前中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文直呼，「5月少見的高溫！，應該有不少測站創高溫紀錄，但盛夏很可能出現更高的溫度！室外的熱風很不舒服」，示警5月高溫已經如此猖狂，屆時盛夏可能再出現更高氣溫。
全台熱到發紫 極端高溫還要再撐30多小時
氣象署預報員曾昭誠表示，近日氣溫會如此炎熱，主要還是「太平洋高壓籠罩」影響，台灣上空雲量稀少，太陽直接曝曬，加上盆地不容易散熱、都市熱量多的情況下，雙北宛如烤箱，多地出現38度以上高溫，包括台北文山、新北福山38.5度，台北社子38.1度、新北三峽38.0度等，溫度分布圖都呈現紫色。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，不只大台北、中南部熱到發燙，連基隆、宜蘭、桃竹苗一帶也熱到發紫，整個台灣一起進入極端高溫模式，且這波熱浪還沒結束，這種極端高溫型態還會持續到明天，高溫的考驗預計還要再撐30幾個小時。
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據氣象署觀測資料，今天全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北新店也高達39.6度，最引人注目則是台北中正區的測站，在下午2時53分出現38.3度的高溫，直接打破測站設站後，130年來5月最高溫紀錄，這也是台北近8年內第3度在5月出現超過38度的高溫。
前中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文直呼，「5月少見的高溫！，應該有不少測站創高溫紀錄，但盛夏很可能出現更高的溫度！室外的熱風很不舒服」，示警5月高溫已經如此猖狂，屆時盛夏可能再出現更高氣溫。
氣象署預報員曾昭誠表示，近日氣溫會如此炎熱，主要還是「太平洋高壓籠罩」影響，台灣上空雲量稀少，太陽直接曝曬，加上盆地不容易散熱、都市熱量多的情況下，雙北宛如烤箱，多地出現38度以上高溫，包括台北文山、新北福山38.5度，台北社子38.1度、新北三峽38.0度等，溫度分布圖都呈現紫色。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，不只大台北、中南部熱到發燙，連基隆、宜蘭、桃竹苗一帶也熱到發紫，整個台灣一起進入極端高溫模式，且這波熱浪還沒結束，這種極端高溫型態還會持續到明天，高溫的考驗預計還要再撐30幾個小時。