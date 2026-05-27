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中華職棒富邦悍將昨（26）日在延長賽以3：4不敵味全龍，吞下2連敗，前役8局下，悍將與龍隊在夾殺守備時發生跑壘爭議，悍將總教練後藤光尊與裁判組不斷溝通，而場邊球迷不斷叫囂，要後藤「快點下場」、「滾下去」，悍將打擊教練高國輝回頭怒斥球迷「好好看球」，該段影片賽後被放上社群，成為討論話題。高國輝今（27）日賽前受訪時親自向龍迷道歉，坦言自己情緒因比賽受到影響，「我對那位球迷很抱歉，我對『親愛的龍迷』是很客氣的，我很尊敬所有進場的球迷。」高國輝今日賽前受訪時，還原當下狀況，「我們總教練（後藤光尊）在抗議，他需要翻譯，後面有1、2個人一直在叫，叫他（後藤光尊）滾下去什麼的，我聽了其實也很不高興。」高國輝表示，當下會希望日文翻譯能夠讓總教練正確知道裁判的判決解釋。高國輝坦言，自己當下也有點情緒，因此轉頭回應球迷時，語氣確實比較大聲，「我是希望他安靜一點，當然這樣子也是不對的，我自己也會好好反省。」日前龍隊打擊教練林智勝也曾與球迷發生口角，高國輝認為，大巨蛋的觀眾席與休息室比較近，場上球迷說什麼，其實教練、球員都聽得很清楚。高國輝說，這也是看球的一種樂趣，但他希望大家都可以保持開心的心情，「每位進場的球迷，都有自己想支持的球員或啦啦隊，還是希望可以保持開心的心情，能夠開心回家，所以昨天那件事，我會好好反省自己。」至於當下跟球迷說什麼？高國輝說，「我說，『欸！關你什麼事，看球啦！』可能那個語氣有點不太好，我當下也是有點情緒，因為被裁判影響，一整個感覺沒有很好。」高國輝真誠向昨晚的龍迷道歉，「我對那位球迷很抱歉，我對『親愛的龍迷』是很客氣的，我很尊敬所有進場的球迷。」