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福岡、仙台超紅！成日本自由行新寵

▲去日本不再只是衝東京，Agoda揭曉台灣人新歡，福岡、仙台都成熱門地點。（圖／Agoda提供）

城市 住宿搜尋量成長 福岡 43% 仙台 33% 熊本 25% 名古屋 17% 沖繩 12%

▲日本熊本成為自由行旅客新目標，圖為熊本城。（圖／美聯社／達志影像）

日本人來台不只玩台北！南投超人氣

▲南投山林景觀吸引不少日本旅客，圖為清境農場。（圖／清境農場提供）

台灣旅客依然最愛去日本玩，根據日本觀光廳最新數據，2026年第一季台灣旅客在日本消費金額高達新台幣772億元，位居全球第一！且台灣人到日本不再只集中東京、大阪，Agoda表示，2026年1月至4月福岡住宿搜尋量暴增43%，仙台、熊本也明顯成長。隨著赴日熱度持續升高，數位旅遊平台Agoda觀察發現，台灣旅客開始流行「慢慢玩地方城市」。根據Agoda最新數據，2026年1月至4月期間，台灣旅客赴日住宿搜尋量年增7%，其中福岡搜尋量暴增43%，成為成長最快的日本城市；仙台成長33%、熊本則是增加25%，名古屋與沖繩也分別成長17%與12%。Agoda分析，現在越來越多台灣旅客，比起一次衝多個城市，更偏好找一座城市慢慢吃、慢慢逛，享受在地生活感。像日本福岡因飛行時間短、美食密度高，加上3天2夜就能玩得很舒服，近年特別受到歡迎；仙台、熊本則靠溫泉、自然景觀與濃厚地方感圈粉，成為自由行旅客新目標。不只台灣人赴日玩法改變，日本旅客來台旅遊也開始「不只玩台北」。根據Agoda數據，日本旅客對台灣地方型目的地興趣明顯增加，其中南投搜尋量暴增145%，墾丁成長135%，桃園、花蓮與高雄也都有超過65%以上成長。Agoda觀察，日本旅客近年越來越偏好「療癒系慢旅」，像南投山林景觀、花蓮自然風景，以及墾丁海島度假感，都成為日本旅客來台的新玩法，也顯示台灣地方型旅遊目的地正逐漸受到更多國際旅客關注。