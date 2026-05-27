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前4月營收年增161.5% Q1 EPS 0.37元進入收割期

第一戰略鏈：無人機搶佔全球非紅供應鏈剛需

第二戰略鏈：健康營運平台一條龍垂直整合

啟動「鳳凰計畫2.0」 實現跨產業數據融通

年底前申請數位保險公司 服務、產品兩面向創新

上曜集團旗下世紀民生在過去短短10個月期間，接連整合詠昇電子、星雲電腦、萬年清、天良生技，以及透過信立化學持有的邁達康網路5家公司，完成第一階段版圖建構。董事長張祐銘表示，年底將申請數位保險公司，從流程跟產品兩大面向提供更創新服務。世紀民生「鳳凰計畫1.0」寫下平均每兩個月即公開收購一家公司的市場紀錄，透過收購大大減少面對景氣循環與產業轉型的時間成本。世紀民生把核心戰略資源聚焦在「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」兩大剛需產業鏈，重構的長期營運發展動能。另一方面，受惠健康保養需求升溫，旗下多項明星產品出貨暢旺。世紀民生2026年第一季營收13.03億元，歸屬於母公司稅後淨利1.08億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.37元，累計2026年前4月營收達17.77億元，年增161.5%。世紀民生表示，營運與獲利綜效已正式進入收割期。無人機產業的「去紅化」已成不可逆的國際剛性需求，世紀民生以 IC設計為基礎，策略性整合星雲電腦，並納入連接器老廠詠昇電子，其戰略核心並非傳統的系統組裝，而是瞄準低空經濟中高附加價值的「邊緣運算（Edge AI）關鍵零組件」，成功建構出具備高資安防禦能力的無人機生態系。此舉讓世紀從晶片設計與上游零組件出發，以領先的技術優勢全速對接全球高毛利的商用、工業與特殊應用市場。大健康領域是世紀民生近年驅動獲利大幅成長的主要核心引擎，在前端研發與製造，專注在外泌體與活性胜肽等再生醫學活性物質的開發與生產。在後端通路與行銷，透過結盟由信立化學持有的高爾夫電商大廠邁達康網路，引進其成熟的跨境電商營運經驗與海外通路大數據；同時結合老牌藥廠天良生技，掌握全台深厚的藥局通路與品牌資產，成功打造「前店後廠」的堅實營運模式。未來，世紀民生研發的AI智慧穿戴裝置與高毛利功能性保健品，將獲得穩固且排他的高價值通路出海口，避開傳統生技公司毛利遭代理商稀釋的痛點，實現利潤率的極大化。在綠色製造層面，世紀納入萬年清的環保工程專業，則為集團在高科技與生醫產線引進了智慧水處理與工業減碳技術，進一步強化符合ESG指標的永續競爭力。下一步將聚焦在橫向整合與「數據融通」，把邁達康的全球電商數據與天良生技的實體通路對接，進行精準的市場分析與產品開發。未來公司將接續展開「鳳凰計畫2.0」，核心將聚焦於「數據驅動＋服務整合」的新型商業模式。透過智慧穿戴裝置蒐集健康數據，串接AI分析、保健服務、數位長照與金融保險應用，建立從健康管理、疾病預防到金融風險保障的完整服務閉環。金管會開放設立數位保險公司後有9家業者表達興趣。張祐銘說，據悉其他目前都已經停擺，年底前可能只有自己一家會送件，數位保險的要求比現行保險公司更高，並且必須要「創新」，業界都會用放大鏡檢視拿到執照的業者。張祐銘指出，創新會從服務流程、產品兩部分著手。他舉例，以前股要下單需要用電話跟營業員溝通，現在只需要手機下單，未來保險也不用透過業務員，可以直接在手機上購買。保險產品也是，並且只要被認定創新會享有市場獨賣權18個月，比現行半年更長。