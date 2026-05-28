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▲《神奇數位馬戲團》透過繽紛詭異的視覺風格，包裹著沉重的心理命題，受到粉絲大量關注。（圖／詠利揚公司提供）

▲《神奇數位馬戲團：最終章》首映的頭香場觀眾，有機會獲得獨家周邊。（圖／詠利揚公司提供）

澳洲獨立工作室 Glitch Productions 製作的網路動畫《神奇數位馬戲團》，試播集在YouTube創下10億點閱，成為史上觀看次數最高的動畫試播集之一，這部神作的劇場版《神奇數位馬戲團：最終章》，在台灣粉絲的熱情請願與推動下，也確定將於台灣時間6月4日晚間11點，在戲院超前全球首映。《神奇數位馬戲團》自從在YouTube平台推出試播集後，便迅速席捲全球，短短2個月突破2億次觀看，如今累積點閱率更已超越10億次，這部現象級動畫不僅在全球被翻譯成超過15種語言，在世界各地都累積了龐大的死忠粉絲，更衍生出大量的二創作品，展現出其跨越國籍與文化的驚人魅力。為了能在大銀幕上欣賞這部充滿隱喻的神作，台灣粉絲也展現驚人的行動力，曾發起了一人一信寫給全台影城老闆與社群小編的活動，成功促成這次超前放映計畫，台灣場次將超前表定的6月5日全球上映時間，提前於6月4日晚間十一點搶先開映，讓台灣觀眾得以零時差地與全球影迷同步感受劇場版帶來的震撼。《神奇數位馬戲團》描述一群戴上神祕 VR 裝置的倒楣人類，意識意外受困於一個充滿復古風格的虛擬馬戲團中，這些失去現實記憶的人類，只能在瘋狂的人工智慧主辦人凱恩的安排與逼迫下，不斷經歷毫無意義且沒有出口的冒險。即將上映的劇場版《神奇數位馬戲團：最終章》中，關鍵角色凱恩卻突然消失，讓整個馬戲團頓時陷入黑暗，角色們將在永恆的困境逼近時，一步步揭開隱藏在歡樂表象下的世界祕密與深層創傷。為了回饋台灣影迷的全力支持，片商特別針對參與6月4日晚間11點首映的頭香場觀眾，準備全球獨步的台灣專場限定特典，購票入場的觀眾將有機會獲得獨家專利工藝鏡面雷射原文海報以及A5造型貼紙，數量有限送完為止。本次頭香場次預計於「台北喜樂時代影城今日店與南港店、美麗華影城、大巨蛋秀泰影城、台中站前秀泰影城、高雄夢時代秀泰影城」開放銷售，粉絲們可密切關注片商官方社群以獲取最新預售資訊。