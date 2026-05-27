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▲北市政策上路近3個月，總統賴清德今日宣布18項措施，其中再看到育兒「彈性上下班」或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資。（圖／勞動部提供）

台北補貼8成薪資優於中央法規 中央「再加碼」超車北市

台北市政府3月率先全國推動「育兒減少工時計畫」，勞動部長洪申翰當時指若缺乏配套，恐淪為「象徵性試辦」。經過3個月，中央政府推出自身版本的「育兒減少工時計畫」，比北市府當時補助8成薪再加碼，採取全額薪資補貼。至於相關減少工時的配套，洪申翰則說，政府也有提供彈性調整上下班制度、職代津貼，降低企業進入門檻。北市府3月推出育兒減少工時計畫，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助；截至5月初，已有332家企業響應、約550名家長受惠。洪申翰當時說，北市府提出政策初衷，勞動部可以同意，育兒政策不是比較出來，面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服，就不容易擴張，難以變成「制度性協助」，而是「象徵性試辦」。北市政策上路近3個月，總統賴清德今日宣布18項措施，其中再看到育兒「彈性上下班」或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資。對於當初指教北市沒有相關配套，經過3個月是否已經準備好配套？洪申翰說，吸取各界意見後，認為很重要就是要考慮職場差異性，也必須要讓企業人力調度及職代同事有更多照顧。因此勞動部提供三個配套。首先，並非所有職場都必須同時適用，並不要求一體適用；除了縮減工時，也包含彈性上下班制度這個獎勵選項，因為對於企業來說更容易實施，有些家長只要有彈性上下班，就可以有辦法接送小孩。最後，勞動部針對職代給予加給補助，讓職代同事更願意協同，洪申翰強調，「我們的工作是該讓企業同意的門檻也降低。」然而，按《性工法》規定，原先勞工要申請減工時，雇主不得拒絕，但按照新制，勞工反而變成必須與雇主協商，那雇主是否可能因為怕麻煩，所以就被拒絕？洪申翰說明，《性工法》確實如果員工跟企業申請減少工時，雇主不得拒絕，但是法律沒有規定一定支付報酬，這也導致願意申請減少工時的勞工相當少，但考量到部分職業確實比較難找到職務代理人，因此現階段政府希望可以採取比較獎勵方式，鼓勵企業可以不要降低勞工薪資。對照北市府所推出的育兒減少工時計畫，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助。而《性別平等工作法》第19條規定，「受僱於僱用30人以上雇主受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一，包括『每天減少工作時間1小時；減少之工作時間，不得請求報酬』，以及『調整工作時間』。」若比較中央《性工法》與北市育兒減少工時計畫，一個員工須犧牲薪水，北市則補助8成薪資，北市府政策明顯對勞工更有利；如今，中央政府提出全額薪資補助又比北市的8成薪資更優惠。