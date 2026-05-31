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第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場，回顧歷屆典禮發生過不少突發狀況，已經製作過11屆金曲獎的王牌經紀人陳鎮川（川哥）日前在節目上分享，自己遇過最嚴重的一次災難是頒獎人陶喆連續換了5支麥克風都沒有聲音，導致典禮流程中斷許久，讓當時在後台的他相當崩潰，「我已經放棄人生了！就覺得不可能有這種事！」陳鎮川客座節目《坐吧！聊聊》，主持人黃鐙輝好奇問他，歷屆金曲獎上遇過最印象深刻、最嚴重的大災難是什麼，陳鎮川想都沒想便說某一屆頒獎典禮，頒獎人陶喆更換5支麥克風都還是故障、完全沒有聲音，讓典禮被迫中斷好幾分鐘，「不知道發生什麼事！所有的麥克風都給他了！那時候我已經放棄人生了，就覺得不可能有這種事！」回顧該起事件，2017年第28屆金曲獎，金曲歌王陶喆擔任「最佳單曲製作人獎」頒獎人，沒想到，因為現場收音出問題，致詞時連試了5支麥克風都完全沒有聲音，全場寂噤無聲，讓場面非常尷尬，當下陶喆以臨場幽默化解，不僅開玩笑稱懷疑典禮製作人陳鎮川在故意惡搞他，還搞笑地把台上兩支立式麥克風抓在一起講話。事後，負責當屆典禮音響設備的公司向外界道歉，並查明真相，確認是現場的麥克風主機頻率與工作人員的對講機頻率發生不可抗力的相互干擾（蓋台），導致所有準備的麥克風都發不出聲音、無法正常使用。有趣的是，因為該次嚴重的「消音」意外，在隔年的第29屆金曲獎上，陶喆受邀頒發同個獎項，本人特別帶著5支立麥、4支迷你麥克風，兩把大聲公，還請兩位工作人員手拿兩支大型收音麥克風，就為了防堵再次發生消音慘劇，逗笑全場。