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全美音樂獎（AMAs）於昨（26）日盛大舉行，現場星光熠熠。防彈少年團（BTS）在典禮上也帶來了精彩表現。然而成員柾國登台時卻發生了一段逗趣的意外插曲，在和粉絲熱情握手戒指竟被順走，讓他在台上著急示意「還給我吧」，可愛的畫面在網路瘋傳，引發全球粉絲熱烈討論。BTS成員依序登上舞台時，寵粉的他們順勢和台邊粉絲進行熱情握手互動。由於當時互動氣氛非常熱烈，田柾國擺動手的動作幅度較大，導致手指上的戒指在拉扯間不小心意外滑落、被粉絲順走。發現弄丟戒指後，田柾國立刻在舞台上展現出招牌的呆萌反應。他先是一臉懵地反覆盯著自己的雙手看，接著又驚慌地回頭看向剛才握手的粉絲區域，問粉絲們戒指是不是在他們那裡，下台後才趕緊去拿回來。根據現場粉絲的畫面，田柾國在尋找戒指的整個過程中完全沒有露出任何不悅或生氣的表情，反而不斷用手指著自己的手勢向台下溝通，順利物歸原主後，他還露出了可愛的笑容並頻頻點頭確認致謝。而這次的AMAs頒獎典禮對BTS來說依舊意義非凡，包辦了年度藝人、年度夏日歌曲、最佳K-Pop男藝人三項大獎，成為最大贏家，展現國際影響力。