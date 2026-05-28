我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大學眼科院長張沛瑞分享，科技島高壓用眼環境帶動視力升級需求，EVO ICL因不改變角膜結構的「加法原則」及可逆性，成為許多工程師與科技菁英的視力矯正首選。（圖／大學眼科提供）

▲人氣Coser Alma（左）與Yao（右）分享，術後不僅擺脫厚重眼鏡的鼻樑壓迫與隱眼乾澀困擾，更因EVO ICL不改變角膜結構的特性，讓他們能隨心搭配美瞳片，兼顧清晰視力與角色造型需求。（圖／大學眼科提供）

▲大學眼科院長王甯加強調，EVO ICL採用瑞士專利Collamer®膠原蛋白材質，具備優異生物相容性，結合微中央孔技術維持眼內房水循環，在提供高清視覺品質的同時兼顧長期穩定性。（圖／大學眼科提供）

▲EVO ICL膠原蛋白眼內鏡採用瑞士專利Collamer®親水性膠原蛋白材質，擁有良好的柔軟度與UV防護特性，透過微創植入技術，為高度近視及有老花需求的族群提供穩定的矯正方案。（圖／大學眼科提供）

現代人對視力矯正的需求，早已不只是「看得見」，而是更進一步追求舒適、穩定與生活自由度。近年被視為「第四次視力革命」的 EVO ICL 膠原蛋白眼內鏡（植入式隱形眼鏡），也因此快速成為高視覺需求族群的新選擇。由大學眼科引進的 EVO ICL，自2025年7月上市後詢問度快速攀升，2026年第1季更突破「千眼案例」。院方公布最新 EVO ICL 千眼數據分析，發現除了高度近視患者外，科技業工作者、美瞳愛好者，以及隱形眼鏡族，為選擇這項視力矯正方案的前三大族群。大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，隨著全球EVO ICL累積案例突破400萬例，美國FDA將適應年齡放寬至60歲，代表EVO ICL的臨床應用，正逐漸從單純的高度近視矯正，延伸至中年老花、高視覺需求與長期實力規劃的族群市場。此次大學眼科 EVO ICL 膠原蛋白眼內鏡千眼數據統計共分析1080例個案，患者平均年齡34.7歲，其中41歲以上患者占22.5%，男女比例則分別為53%與47%。顯示不少民眾已開始提前規劃老花與未來視力問題。林丕容醫師進一步分享，大學眼科手術醫師蕭家杰本身原本有1300度高度近視與老花問題，在接受EVO ICL術前評估後，除了矯正近視外，也將近距離用眼需求納入度數規劃，透過個人化評估與微單眼視設計，同步兼顧遠距離清晰與近距離舒適，不僅改善長期用眼困擾，也讓生活便利性與整體外型感受提升許多。在科技產業聚集的新竹地區，EVO ICL近年詢問度也明顯增加。大學眼科院長張沛瑞醫師多年於門診中觀察發現，許多科技與半導體產業工作者長時間緊盯螢幕，對視覺品質與乾眼舒適度要求相對更高，因此比起傳統矯正方式，更在意術式是否保留角膜完整性與未來調整彈性。他表示，EVO ICL採「加法原則」，維持角膜結構的完整性，並保有可逆性，因此受到不少工程師與高用眼族群青睞。張沛瑞醫師也分享，一位長期受千度近視與老花困擾的科技業戚總經理，全家人都已接受近視矯正，唯獨自己過去因條件限制始終無法成功脫鏡，直到EVO ICL出現後，才終於重新感受到沒有眼鏡的自由感。除了高度近視族群與角膜厚度不足患者之外，近年EVO ICL在美瞳族群與 Cosplay 圈的討論度也快速升高。對於需要長時間拍攝、化妝與角色造型的人而言，視力矯正不只是功能問題，也與整體妝感、鏡頭表現與造型自由度密切相關。人氣 Coser「Alma」就是典型案例。由於雙眼近視受到家族遺傳影響，都超過1200度，長期配戴厚重眼鏡容易造成鼻樑壓迫與頭痛，拍攝時也經常面臨鏡片反光與妝容受限等問題；但長時間戴隱形眼鏡，又常出現乾澀不適。在完整評估後，Alma 選擇透過EVO ICL改善高度近視，希望同時兼顧日常生活與角色造型需求。同樣身為Coser的拍檔「Yao」則表示，自己過去長期有美瞳與妝造需求，對於視力矯正抱持著觀望態度，了解EVO ICL不改變角膜結構，且術後仍可依需求配戴美瞳片後，也決定加入EVO ICL的行列當中。大學眼科院長葉威毅醫師指出，本次統計中，有9成患者屬500度以上高度近視，其中千度以上重度近視更高達58%。術後結果顯示，98%患者在術後裸眼視力達1.0以上，且近6成患者術後視力甚至優於原本配鏡最佳矯正視力，顯示 EVO ICL 在精準度、穩定性安全性有良好表現。葉威毅醫師表示，現在患者已不只是希望「不用戴眼鏡」，而是更重視夜間視覺、長時間工作舒適度，以及整體生活品質，因此「高視覺品質」正逐漸成為新一代視力矯正的重要趨勢。大學眼科院長王甯加醫師表示，除了手術方式外，植入材質本身的生物相容性與長期穩定性，也是重點評估關鍵。EVO ICL採用瑞士專利Collamer®膠原蛋白聚合物材質，相較於部分人工晶體常見的壓克力材質，Collamer®具有柔軟、親水與高相容性的特點，可長期穩定置放於眼內，加上其後房型設計，搭配微中央微孔技術，可維持房水自然循環，降低對眼內結構的干擾維持視覺穩定；且本身具備UV防護特性，更符合現代人長時間用眼與戶外活動需求，兼顧了清晰視覺與生活便利性。2025年發表於《亞太眼科雜誌》的亞太專家共識指南中，19位國際眼科專家篩選出1,133篇高品質臨床研究與官方數據進行分析、投票以達成最終共識指南。其中針對40至60歲患者，透過術前量身訂製的「單眼視（Monovision）」老花矯正規劃達成100%共識。專家也指出，目前亞洲多數市場的 ICL 市占率約落在15%至30%，而台灣去年剛剛上市，今年已快速提升至約5%，顯示市場仍有相當大的成長潛力。林丕容醫師最後提醒，無論選擇何種視力矯正方式，都應經過完整術前檢查與專業醫師評估，才能找到真正適合自己的方案。※本資訊由大學眼科提供。任何醫療處置均有潛在風險，實際療效與風險因人而異。就醫前應詳閱術前衛教說明，並經專業眼科醫師親自評估。