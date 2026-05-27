有民眾在Threads發文表示，妹妹在學校因為使用安卓手機遭同學嘲笑，讓家人相當不解，因為這支手機其實是三星Galaxy S24 Ultra，不但能搭公車刷悠遊卡，相機表現也相當夠用，當初購入價格也不低。貼文曝光後，引發不少網友抱不平，直呼「這可是演唱會神機」、「S24 Ultra根本超讚」，也點出不少優勢，像是內建悠遊卡、長焦變焦拍攝與S Pen功能，認為不該用品牌標籤評斷手機好壞。
原PO在Threads發文指出，妹妹在學校因為拿安卓手機被同學嘲笑，讓他相當困惑，因為這支手機使用起來其實很方便，「搭公車既可以刷悠遊卡，相機也還算清楚」，且家中只有舊iPhone，電量很快就耗盡，因此才選擇買一支內建悠遊卡功能的手機，方便妹妹通勤，沒想到反而在校園裡成為被取笑的理由。
貼文曝光後，不少網友認為，學生之間常把手機品牌當成社交符號，尤其iPhone在年輕族群中常被視為主流，但若單看實用功能，Galaxy S24 Ultra其實是三星前代旗艦機，並非低階安卓手機。
網友力挺Ultra系列演唱會神機
不少網友留言力挺，第一大優勢就是相機與變焦能力。有網友直呼「這演唱會神機耶！他們有什麼資格嘲笑」，也有人指出，S24 Ultra具備高倍率變焦，對於追星、看演唱會、拍遠方舞台特別有感。依三星台灣官網資訊，Galaxy S24 Ultra後置相機包含2億畫素廣角鏡頭、5倍光學變焦與10倍光學品質變焦，並搭配Galaxy AI相機功能。
S Pen、悠遊卡實用度高
第二大優勢則是內建S Pen，有人回應，S Pen可用於筆記、截圖、修圖與遠端操作，對學生族群來說其實相當實用。三星官方也主打Galaxy S24 Ultra內建S Pen，可在螢幕上書寫、點選與操作。第三大優勢是Samsung Wallet悠遊卡可用手機搭公車。三星台灣官網說明，Samsung Wallet支援悠遊卡，搭車或小額付款時，手機靠近感應機台即可使用；悠遊卡公司也指出，Samsung Wallet悠遊卡可直接感應、免滑開螢幕、免解鎖，普通卡與學生卡皆適用。
用安卓被笑是校園品牌迷思
不少網友也認為，這起事件反映的不是手機規格高低，而是校園裡的品牌迷思。有網友表示，「三星手機根本完勝，很多個人風格的設定」、「對追星族來說根本是一大福音」；也有人提到，三星客製化程度高、功能彈性更大。也有人提醒，學生之間更多時候只是跟風覺得「拿iPhone比較有面子」。但若回到實際使用場景，S24 Ultra具備大螢幕、長焦相機、S Pen、悠遊卡與高客製化系統，對通勤、追星、上課筆記與日常拍攝來說，都有明確優勢。
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貼文曝光後，不少網友認為，學生之間常把手機品牌當成社交符號，尤其iPhone在年輕族群中常被視為主流，但若單看實用功能，Galaxy S24 Ultra其實是三星前代旗艦機，並非低階安卓手機。
網友力挺Ultra系列演唱會神機
不少網友留言力挺，第一大優勢就是相機與變焦能力。有網友直呼「這演唱會神機耶！他們有什麼資格嘲笑」，也有人指出，S24 Ultra具備高倍率變焦，對於追星、看演唱會、拍遠方舞台特別有感。依三星台灣官網資訊，Galaxy S24 Ultra後置相機包含2億畫素廣角鏡頭、5倍光學變焦與10倍光學品質變焦，並搭配Galaxy AI相機功能。
S Pen、悠遊卡實用度高
第二大優勢則是內建S Pen，有人回應，S Pen可用於筆記、截圖、修圖與遠端操作，對學生族群來說其實相當實用。三星官方也主打Galaxy S24 Ultra內建S Pen，可在螢幕上書寫、點選與操作。第三大優勢是Samsung Wallet悠遊卡可用手機搭公車。三星台灣官網說明，Samsung Wallet支援悠遊卡，搭車或小額付款時，手機靠近感應機台即可使用；悠遊卡公司也指出，Samsung Wallet悠遊卡可直接感應、免滑開螢幕、免解鎖，普通卡與學生卡皆適用。
用安卓被笑是校園品牌迷思
不少網友也認為，這起事件反映的不是手機規格高低，而是校園裡的品牌迷思。有網友表示，「三星手機根本完勝，很多個人風格的設定」、「對追星族來說根本是一大福音」；也有人提到，三星客製化程度高、功能彈性更大。也有人提醒，學生之間更多時候只是跟風覺得「拿iPhone比較有面子」。但若回到實際使用場景，S24 Ultra具備大螢幕、長焦相機、S Pen、悠遊卡與高客製化系統，對通勤、追星、上課筆記與日常拍攝來說，都有明確優勢。