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▲冨樫義博透過社群分享，已經將《獵人》第421話的原稿已經全數完成。（圖／冨樫義博 Ｘ）

社群更新頻率明顯提升 《獵人》連載動向受矚目

《獵人》復刊希望再升溫 粉絲敲碗一次連載10話

全球粉絲引頸期盼的人氣動漫《獵人 HUNTER×HUNTER》復刊在即！作者冨樫義博近日在社群平台宣布，《獵人》第421話原稿已經全數完成，這項喜訊不僅讓長期苦候的讀者熱血沸騰，也讓外界高度關注這部經典神作接下來在《週刊少年 Jump》的正式連載回歸時程。根據冨樫義博在 X 上公開的最新貼文，他曬出了一張專屬的原稿信封照片，上方清楚標註了「H×H 421話」以及總頁數19頁的字樣，象徵該話內容已經準備好交付給出版社。有趣的是，他在宣布這項重大創作進度的同時，還幽默地在貼文中附註一句「假牙裂開了」。《獵人 HUNTER×HUNTER》自1998年展開連載以來，憑藉龐大世界觀與細膩劇情累積極高人氣。然而，由於冨樫義博長年受到腰椎等嚴重的健康問題困擾，作品經常面臨長期休刊的狀況，回顧最新一集內容的刊出時間，已是2024年12月發售的雜誌，之後便因作者身體因素轉為不定期連載模式。不過觀察冨樫義博的社群能發現，近期他更新頻率明顯提升，或許正在穩定且持續推進《獵人》新章節；早在今年4月，他就曾透露第430話的角色線稿已經順利完成，並特別發文感謝同為知名漫畫家的妻子武內直子，表示從她身上獲得了源源不絕的創作動力，讓讀者對後續劇情的進展充滿信心。《獵人》第421話完稿的消息曝光，立刻在網路上掀起廣大迴響，粉絲們紛紛湧入留言區表達期待，「希望能一次看到10集以上」、「老師還是要把牙齒和身體照顧好」、「確定還有在畫就安心了，不用著急慢慢來」儘管目前官方尚未公布正式的連載回歸日期，距離讀者真正看到新一話的刊登仍需等待進一步的公告，但冨樫義博透過社群媒體保持透明的創作進度更新，已經大幅緩解了粉絲長期等待的焦慮感，成功讓這部連載超過25年的史詩級作品，在休刊期間依然維持著極高的話題熱度與粉絲黏著度。