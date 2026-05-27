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政府補助職代津貼 人力銀行：降低企業願意執行的門檻

總統賴清德今（27）日率領府院團隊向國人說明因應少子女化與人口結構挑戰的18項措施。其中，包括婚假、產假與陪產假全面延長；還有因應上述假別所需短期代理，政府提供補助，家長育兒「彈性上下班」從0至3歲延長到12歲，且減工時不減薪，由政府補助企業全額工資。104人力銀行認為，正向看待整體政策，但仍需半年到一年的觀察期。賴清德今日宣布人口結構挑戰新戰略方向，為因應少子女化，對於婚假、產假與陪產假全面延長，增加日數的工資可向政府申請補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧；另外育兒減工時從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，鼓勵友善育兒制度。政府也補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元；200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元等。104人力銀行人才永續長鍾文雄受訪時提到，每個企業的營運性質差異相當大，以製造業或百貨公司的員工等可能需要輪班，這部分在職務代理上可能有會遇到難關，不過，後續勞動部也會再進一步了解窒礙難行的產業，並進行調整。對於提供職代津貼，不分企業規模每名職代員工每天補助新台幣800元，鍾文雄認為，這項作法其實也是希望可以降低企業願意執行的門檻。不過，整體而言，鍾文雄粗估，上路後還是需要半年至一年的觀察期。同時，在職務代理人上，104人力銀行也觀察到新的發展。鍾文雄透露，先前曾受勞動部邀請，一同討論、評估「職代專區」設置的可能性。他說，以數字而言，進行短期、臨時的職務代理人，根據104人力銀行調查，市場需求約20萬、30萬的求職者。鍾文雄指出，且這不侷限於家有孩童的狀態，因應少子女化，長輩、家人等同樣會有需求，或許能提升實用性。