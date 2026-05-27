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馬英九過往揪馬以南「市場買年夜菜」！曝最愛這一道菜

都交給馬以南！馬英九不知情「蛋荒」 直呼：我的天

▲2024年，記者跟拍馬英九買年夜菜，將馬英九團團包圍，而大姐馬以南被落在後頭，遠遠看著弟弟。（圖／記者陳韻年攝）

馬英九買菜被團團包圍！馬以南無奈笑：我就跟在他後面嘛

▲弟弟馬英九被記者團團包圍，馬以南無奈笑道，「我就跟在他後面嘛」。（圖／記者陳韻年攝）

馬英九基金會風波延燒，基金會董事李德維日前公佈馬大姊馬以南的簡訊內容，盼國安會前秘書長金溥聰「停止傷害馬英九」，金溥聰則駁斥消息，並將採取法律行動。馬以南今（27）日透過律師龍毓梅表示，願意就和金溥聰有無傳訊息、通話一事，願意到法院提出證據，釐清真相。先前馬以南替馬英九發聲，盼弟弟真正退休、安享餘年，但馬英九卻反駁稱自己跟大姐馬以南「沒有那麼親近，我都講實話」。《NOWNEWS今日新聞》記者帶您直擊過去馬英九前往市場買年夜菜，都是由馬以南陪同，連最愛的菜都是馬以南準備，當時姐弟情深的畫面，如今看來讓人不勝唏噓。疫情期間，馬英九被拍到和馬以南前往興隆市場採買年夜菜，馬英九被媒體問到當天也準備什麼年菜時，回道「今天要準備什麼年菜啊？你要不要問她（馬以南）？」，年菜都交由馬以南包辦；除了採買各式各樣的青菜，馬以南被訪問時表示，馬英九最愛的紅燒羊肉一定在菜單裡，畢竟這是他最懷念的媽媽的味道，「羊肉一定有的，可是燒好了他還是說媽媽的比較好吃，所以有點挫折感。」2022年，前總統馬英九一早和大姐馬以南到興隆市場辦年菜，馬以南透露，年菜沒有馬英九最愛的紅燒羊肉，因為太營養，但會準備馬英九愛吃的豬腳。另外，馬英九也說自己每天都要吃蛋，不過看到國人現在得排隊搶蛋，他覺得不可思議，直喊「我的天」。2024年，記者一樣跟拍馬英九買年夜菜，將馬英九團團包圍，而大姐馬以南被落在後頭，遠遠看著弟弟，被問到「這次沒有跟馬總統一起買嗎」時，笑著回應「我哪擠得進去啊」、「我就跟在他後面嘛」、「這麼擠怎麼買？等他走完再說吧」；被問到今年除了水餃、馬英九愛吃的豬腳外，是否有特別準備什麼樣的年菜時，只是燦笑著搖頭表示，「不說了」，對弟弟的寵溺溢於言表，然而如今再看英九基金會風波，馬英九竟表示和馬以南「沒那麼親近」，令人不勝唏噓。