我是廣告 請繼續往下閱讀

華友聯（1436）今（27）日召開股東常會，董事長陸炤廷表示，目前主力銷售產品，高雄小港區「Power City」與高雄左營區「NeXT21」皆為成屋銷售階段，憑藉區位條件與產品規劃及台積電於高雄楠梓設廠利多優勢，持續穩定貢獻營收，同時也規劃出售桃園楊梅工業土地約8,700坪，為公司現階段提供重要現金流來源。華友聯去年每股稅後純益達5.39元，股東常會並通過配發每股配發現金股利5.047元。陸炤廷指出，在未來入帳動能方面，高雄左營區「以山AI」已完銷之預售案，預計於今年第四季取得使用執照，並規劃於116年交屋入帳，基於未來營收的持續性，華友聯將視市場狀況與整體發展策略，先後推出高雄華鳳特區案、台南高鐵特區案、以及台南86特區大山段案，鳳山華泰案4案總銷合計約達2百億元。推案布局方面，今年公司預計推出2個預售個案，其中已在銷售中的是楠梓雄大學，案名「以學MDT」，總銷金額36億元，產品規劃為2-4房產品，另一個是台南市南區86特區中，總銷金額21億元，坪數為32-46坪對象為市區換屋族，預計下半年開始銷售。在合作開發策略上，陸炤廷指出，公司持續深化與台灣三井不動產之合作，目前雙方共有3案同步推動，皆已進入開工動土階段，透過品牌結盟與資源整合，發揮協同效益。此外，公司亦積極拓展多元開發模式，除民間合作開發外，亦持續評估公部門相關投資機會，包括都市更新、捷運聯合開發及促參（BOT）等案型，期望透過多元布局分散風險，並掌握未來城市發展契機。陸炤廷表示，高雄房市近年受惠於產業投資持續挹注，包括半導體產業鏈布局、重大公共建設推動，以及整體城市機能提升，帶動人口與就業機會成長，長期發展動能仍具支撐。面對整體房市環境變化，公司將持續秉持穩健經營策略，靈活調整推案節奏，強化產品競爭力與資金運用效率，在兼顧風險控管下，追求長期穩定成長與股東價值最大化。