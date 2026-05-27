我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會風暴持續未歇，國安會前秘書長金溥聰日前公開了一張，前執行長蕭旭岑、台商韓螢煥兩人「手捧現金」的照片，為政壇投下一顆震撼彈。對此，「熊大律師」陳君瑋直言，如果蕭旭岑真的收了「紅錢」，馬英九與整個國民黨，恐怕就要走上團滅之路。陳君瑋表示，若蕭旭岑確實收受中共資金，再配上他對兩岸政策的相關遊說行為，恐涉及《反滲透法》第5條，可處3年以下有期徒刑。他續指，這把火可能同時燒向董事長馬英九，若基金會運作過程中使用相關資金，整體帳務恐遭檢調全面清查。而這回沒有「余文頂罪」，只要有一筆帳是紅錢，馬英九也會涉及《反滲透法》。此外，陳君瑋指出，這把火也可能燒向鄭麗文，其以初生之犢掌握黨機器，從政一定要錢，那麼錢是來自蕭旭岑給的嗎？否則怎麼給他副主席這麼高的位子？諸多疑點恐怕也會讓檢調進一步追查。一旦黨中央運用紅錢經營，鄭麗文可能也會出事。「所以金溥聰的記者會，等於是玉石俱焚，殺向蕭旭岑、殺向馬英九、有可能殺了鄭麗文。」陳君瑋強調，誰拿過紅錢，中共當然看在眼裡，若這些人都出事，恐怕就要再找新代理人。最後，他也表明，與中共交流，最好只做生意賺錢，或單純政治宣示，假使既要紅錢又要擔任政治買辦，就觸犯《反滲透法》的紅線。