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根據網路爆紅景點而不是自己的興趣規劃行程

把行程排得太滿

被日本的交通系統搞得頭昏腦脹

沒有心理準備每天要走那麼多路

對日本保持過於夢幻的期待

台人近年熱愛赴日旅遊，神戶一名旅居日本超過10年的旅遊作者，蒐集超過200名網友經驗並加上個人心得，整理出許多人在日本旅行中所犯的5大失誤，提醒大家下次想去日本玩時，可以參考避雷。根據《商業內幕》報導，這位作者在臉書社團「Japan Travel Tips & Planning」發文詢問大家，「你去日本旅行所犯過的最大失誤是什麼？」綜合200多位網友的回覆與個人經驗，整理出的答案如下：很多人提到，他們去日本旅遊最後悔的就是根據社群網路的爆紅貼文規劃行程，而忽略了自己的興趣。日本是全世界量產最多「網紅美照」的國家之一，但那些經過精心修圖的照片，現實中很少能夠完全重現。有非常多人透露，在早起搶拍知名地點美照的打卡經驗後，他們最珍惜的反而是那些沒有事先安排的時刻。「當我們不再緊跟每一個推薦，而只是隨意探索，這趟旅行變得美好許多」。最好的旅行，是把這些網路上爆紅的景點當作行程的一部分，然後根據自己的興趣來規劃，而不是完全參照網路上的熱門趨勢。日本總是讓人變得過度雄心勃勃。你一到東京，就會突然說服自己可以在一個星期內把京都、大阪、奈良和廣島全部塞進去。好幾位旅人都提到他們後悔把行程排得太緊湊，試圖在一次旅行中去太多城市，結果在每個地方都沒有獲得良好體驗。清楚知道自己想要從這趟日本旅行中獲得什麼，會徹底改變你的旅遊體驗。許多人都說他們最棒的日本旅行是發生在第二次、第三次去日本，也就是當「把日本玩遍」的壓力已經消失之後。日本因為擁有發達的大眾運輸鐵路系統，常被認為很容易四處移動。然而，當你抵達新宿車站，實際看到多達200個出口和複雜的地下通道時，很快就會發現事實並非如此。雖然高效，但日本的鐵路系統一開始並不總是那麼容易理解，即使是老經驗的遊客也仍然會迷路。另外不少人提到，後悔購買JR Pass（日本鐵路周遊券）。由於近年價格調漲，許多人買了之後根本沒有在旅程中搭到回本，最好先計算數字，再決定是否購買。許多人都提到，沒想到在日本每天會走1萬5000～2萬5000步，到了晚上腳非常酸痛。尤其日本到處都是坡道、樓梯，還有陡峭的神社參道。若是在7、8月的炎熱天氣，對身體的負擔還會更大。穿舒適的鞋子、把每天的行程安排得輕鬆一點，是許多過來人最優先的建議。住在靠近車站的旅宿，在活動之間留出休息時間，也能讓旅行沒那麼累人。許多第一次到日本玩的人，都會夢想在櫻花季來訪。雖然在網路上看起來夢幻，但實際上因為費用暴漲、人潮擁擠，體驗往往不如預期。除了櫻花季之外，還有很多人提到現實情況與網路上看到的美照不盡相同，並為此難掩失望。富士山是另一個很好的例子，雖然照片遍佈社群媒體，但現實中的富士山常常被雲層遮蔽，而且只有在較冷的月份才會看到雪頂美景。如果想要有較佳體驗，面對較少的人潮、較實惠的價格和更舒適的天氣，應該慎選去日本的季節，像是黃金週結束後的5月底到6月初就是最佳時機之一，另外10月也是很棒的選擇，天氣溫和，關東地區也開始出現秋色。