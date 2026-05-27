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前總統馬英九指控昔日幕僚蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，國安會前秘書長金溥聰更公布蕭旭岑和台商韓螢煥「手捧現金」合照，蕭旭岑則解釋是台商捐給馬英九個人，馬指示一切用於公用，只是他忘了。不過今（27）日傳出馬英九和韓螢煥合影照片，對此，馬英九基金會表示，2024年2月4日本會舉辦台商春節餐會，特地邀請各界台商、政界人士與會。當天馬英九董事長上台感謝台商，並邀請所有到場台商合影。基金會表示，經本會查證，台商韓螢煥先生當次餐會或當年度並未捐款；且經查證2023、2024所有捐款，均有依法入基金會帳戶，有明細可證。另外回應蕭旭岑，針對外界捐款給本基金會，如果捐款人不願意身分曝光，可合法以「無名氏」、「匿名」或「善心人士」的方式，捐款入帳，捐款數額也依法沒有上限。基金會說，依據蕭旭岑表示，他和台商韓螢煥先生2023年10月手捧現金的合照，是對方要求照片中這筆捐款不願意入帳，是要捐給馬英九個人，且馬英九指示「公辦公用」。基金會表示，馬董事長並不知道有這筆捐款；退萬步言，如果馬董事長有指示這筆捐款是作為公用，身為執行長的蕭旭岑就有責任依法將捐款入帳基金會公開的捐款帳戶（只是可以不曝光捐款人的身份），否則他就是失職違法，而該筆款項也將無法稽核。基金會說，按照蕭旭岑的意思，就是指身為前法務部長、最強調依法行政、廉潔自持的馬英九董事長，居然會在2023年同意並指示這筆捐款蕭可以不用入帳？不用受到會計師的稽核？相信人民的眼睛是雪亮的，馬董事長從政數十年以來的作風跟標準是如何？蕭旭岑這樣的說法是否可接受檢驗？是否能取信於人？社會自有公評！不是一句「他忘記了」就可以蒙混過關。