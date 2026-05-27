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何啟聖循線訪獲當事人 呼籲外界尊重隱私勿放大

嚴格不等於霸凌！何啟聖透露：當事人並非全盤否定尹乃菁

拆解關鍵時間軸！何啟聖：不支持外界的簡化推論

怒批內部放話消費員工！何啟聖示警：勿將請假變黨內鬥爭武器

國民黨文傳會主委尹乃菁今（27）日遭《鏡報》揭露，她長期採取高壓治理的行事風格，會罵下屬「廢物」，有黨工因不堪壓力而請長假休養；尹乃菁今日則回應，因身體因素於12日請辭，引發外界熱議。對此，前TVBS主播、現任致理科技大學教授何啟聖表示，外界將黨工長假、霸凌傳聞與尹乃菁請辭三件事連結成因果關係，但依其了解，實際時間軸恐與外界解讀有所落差，「不要把黨工請假變成黨內鬥爭武器」。何啟聖今日在臉書發文表示，國民黨文傳會近來再陷風波。起因是一名黨工請長假一事，經內部人士輾轉傳予媒體，進而被包裝成「職場霸凌」爭議；緊接著，又傳出文傳會主委尹乃菁已向黨主席鄭麗文表達去意，外界於是很快將兩件事連結在一起，彷彿黨工請假、霸凌傳聞與尹乃菁請辭，構成一條清楚的因果線。何啟聖直言，依照自己了解，事情恐怕並非如此簡單，為釐清相關報導，自己曾輾轉尋找事件中的當事人。據了解，該名黨工原具傳播實務背景，進入文傳會後，主要協助影音製作與文稿相關工作。筆者雖透過不同管道找到當事人，但當事人本人明確表示不願接受外界訪問，也不希望自己的請假與個人狀況被放大討論。基於對當事人意願與隱私的尊重，不揭露其身分，也不處理其個人狀況細節。何啟聖表示，不過，從熟悉當事人狀況的友人轉述與相關時間線來看，將這起請假事件直接解讀為「遭職場霸凌」，並不精確。據了解，該名黨工係於8日臨時請假，至22日銷假返回工作崗位後，才依內部程序補正這兩個禮拜的假單。由於這不是一般短假，而是連續兩週的臨時長假，且採事後補正方式處理，行政流程自然會經過較多人知悉，也因此增加內部消息外流的可能。何啟聖認為，值得注意的是，據了解，當事人對尹乃菁的工作要求並非全盤否定。相反地，當事人認為，尹乃菁在工作上確實有許多指正與要求，但這些指正多屬上下溝通磨合過程中的必要程序；一方面有助於任務目標的達成，另一方面也有助於個人在業務執行能力上的提升。換言之，嚴格要求不必然等於職場霸凌，工作上的修正與督導，也不能被簡化為對人的羞辱或壓迫。何啟聖表示，換言之，請假是一項事實，但「為何請假」與「是否遭霸凌」是另一回事。若將行政流程中的請假紀錄，直接解讀成職場霸凌證據，恐怕已經跨過了合理查證的界線。何啟聖分析，更關鍵的是，時間線也不支持外界的簡化推論。據了解，該名黨工8日開始請假，22日銷假上班後才補正請假程序；但尹乃菁早在12日左右，就已向國民黨主席鄭麗文表達不再續任文傳會主委的意願。也就是說，尹乃菁表達請辭在前，請假補正與相關訊息外流在後。若將兩者硬扣成「霸凌風波導致尹乃菁請辭」，恐怕並不符合基本時間脈絡。何啟聖直言，這起事件真正複雜之處正在於此：有些事實是真的，卻未必能導出外界所下的結論。請假是真的，當事人需要休養也值得尊重，內部知道請假程序的人變多也是真的；尹乃菁工作上確實嚴格，也可能讓部屬感受壓力。但壓力、磨合與指正，不能被自動等同於霸凌。若有人把這些片段事實外流，再將其包裝成「霸凌」敘事，用來打擊特定主管，那就不是關心黨工，而是在消費黨工。何啟聖示警，國民黨真正嚴重的問題，恐怕不只是某一位主管的管理風格，而是黨內是否已經有人把員工個人狀況、請假程序與內部資訊，拿來作為政治攻防工具。這種鬥爭文化，比單一人事去留更傷組織，也更傷人。何啟聖表示，文傳會本該是政黨對外溝通的窗口，不該變成內部放話與人事消耗的戰場。尹乃菁是否去留，國民黨可以檢討；文傳會管理是否需要改善，也可以檢討。但把一名黨工的私人狀況拿來包裝成鬥爭素材，才是最不應該被容忍的事。何啟聖呼籲，職場霸凌不能被姑息，但霸凌標籤也不能被濫用。真正該被保護的，是當事人的隱私與身心；真正該被追問的，是誰把一件內部請假事件，變成攻擊特定主管的政治武器。