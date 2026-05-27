總統賴清德今（27）日宣布，因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，其中人工生殖補助也擴大。未滿45歲第1至3次補助13至15萬元；未滿40歲第4至6次每次補助6萬元。衛福部國健署表示，目前每年約2萬人次申請、獲得試管嬰兒補助，此次方案近5000人次可獲得更高額度補助，整體經費預估每年約29億元。

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對於人工生殖補助擴大，國健署今日說明，回應少子女化挑戰及民眾實際需求，政府規劃增加人工生殖補助。根據國健署試管嬰兒補助資料統計，許多夫妻在第1次療程未成功後，若經第2次、第3次療程，有機會成功懷孕生下寶寶，尤其未滿40歲族群成功率相對更高。

國健署提到，此次規劃將第2、3次療程最高補助金額提高至與第1次一致，希望減輕夫妻再次接受療程的經濟負擔，並提供有生育需求家庭更持續、穩定的支持。

目前每年約有2萬人次申請並獲得試管嬰兒補助，國健署說明，此次方案預估將有近5000人次可獲得更高額度的補助。整體經費預估每年約29億元，預計於116年1月上路。後續國健署也將持續完善相關配套措施，協助有需求家庭獲得適切生育支持。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...