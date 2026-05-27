我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南屯國小羽球隊獲獎，全國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾，今日大手筆致贈30萬元獎金，肯定球員與教練團長期努力成果。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.27)

台中市南屯國小羽球隊，日前於「115年全國羽球團體錦標賽」展現實力，自超過百支參賽隊伍中脫穎而出，勇奪國小男子組團體季軍，女團也拿下全國第五名，創下近年最佳成績，師生振奮，全國運彩公會理事長何昱奇也兌現承諾，大手筆致贈30萬元獎金，肯定球員與教練團長期努力成果，也在地方諦造一段「說到做到」的體壇佳話。事實上，何昱奇致贈獎金背後，是一段支持基層體育的暖心故事。何昱奇熱心推動基層體育，去年十月獲悉南屯國小羽球隊，因羽球價格飆漲，讓正在加緊練兵的選手承受不少訓練壓力，便與立委廖偉翔前往南屯國小致贈10箱共3600顆羽球，不僅紓解球隊球荒，為鼓勵孩子全力以赴，當下更承諾，若球隊能挺進全國前三名，將再提供獎金鼓勵。如今，選手們憑藉著平時累積的實力，以及強大意志力成功突圍，男子組在全國149支參賽隊伍中過關斬將，勇奪團體組季軍，女團也拿手全國第五名，成績斐然，師生嗨翻，運彩公會理事長何昱奇更是二話不說，委由特助代表前往南屯國小頒發獎金，展現言出必行的誠信精神。頒獎儀式上，立委廖偉翔表示，選手們的努力造就傲人成績，並感謝家長與教練團的陪伴，讓孩子無後顧之憂投入學習，發展自身興趣，成為羽球運動勃蓬發展推手。何昱奇接受訪問時表示，企業的社會責任，不應該等到選手成為國際知名球星才來支援，而是要從他們最需要幫助的萌芽階段，就給予最大的鼓勵，期盼這筆經費能真正幫助到基層體育發展，達到拋磚引玉的深遠效果。何昱奇又說，孩子願意努力，社會就應該給予更多支持與鼓勵。他也感謝各界協助資源媒合，讓民間力量能深入校園，陪伴孩子在運動路上持續成長。他勉勵小選手，這次季軍只是新的起點，盼大家帶著堅持與熱情，朝向更高更遠的目標邁進。南屯國小校長鍾欣男表示，感謝民間企業與社會力量長期關注基層體育，這筆獎勵金除帶給孩子極大鼓舞，也將全數投入球隊設備更新及選手培訓，持續優化訓練環境。鍾校長為鼓勵選手，當下又許了新承諾：「未來若拿全國第一，就請全隊吃牛排！」此話引來現場歡呼，台中市羽球委員會主委謝震穎等人，紛紛表示願意加入募資行列，共同達成球員們「拿金牌吃牛排」的美好願望，為台灣基層體育注入滿滿希望活動現場，二十多年前以《秋天別來》紅遍全台的歌手侯湘婷，以南屯國小家長會長身分出席，外界以為她定居美國，其實為了孩子學業，她六年前已返台定居，兩子皆就讀該校。她感謝廖偉翔的引薦，讓學校獲得寶貴資源。對於運彩公會理事長何昱奇說到做到，兌現承諾，委由特助代表出席頒發獎金，候湘婷讚稱，理事長充分展現「言出必行，駟馬難追」的企業家精神。