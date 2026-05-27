全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧穿戴市場，以領先科技結合健康運動功能與時尚美學，讓智慧穿戴不再只是記錄生活的工具，更成為展現個人風格與穿搭態度的時尚配件。其中，HUAWEI WATCH FIT系列憑藉輕薄設計、豐富功能與高度穿搭性，持續獲得全球消費者喜愛，截至2026年4月全球發貨量已突破2,400萬台，成為時尚運動智慧穿戴領域的標杆之作；在台灣市場同樣表現亮眼，2025年FIT 4系列銷售量相較前一代產品大幅提升175%，成為HUAWEI在台灣最受歡迎的穿戴產品。
延續市場好評，HUAWEI推出全新HUAWEI WATCH FIT 5系列，包含HUAWEI WATCH FIT 5 Pro與HUAWEI WATCH FIT 5。全新系列延續時尚方形錶盤設計，帶來更輕薄、多彩且更年輕化的美學態度，不僅可作為日常健康與運動管理工具，也能融入通勤、運動、休閒等不同穿搭場景，展現個人魅力與生活品味。同時，HUAWEI WATCH FIT 5系列以趣味化、低門檻的微運動體驗，引領輕鬆從容的運動生活方式，讓所有用戶皆可「生活FIT起來，一動就不同」；面對進階運動需求，更支援騎行、高爾夫、網球等多元場景，滿足用戶從日常活動到專業探索的多樣化需求。此外，專為跑者而生的HUAWEI WATCH GT Runner 2智慧跑錶，也將限量推出賽道傳奇版，陪伴全力以赴的跑者成就自己的傳奇。
全新HUAWEI WATCH FIT 5系列推出首購優惠：凡於7月31日前購買HUAWEI WATCH FIT 5 Pro，售價NTD $9,990，即贈HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490）；購買HUAWEI WATCH FIT 5，售價NTD $6,990，即贈HUAWEI FreeBuds SE 4（價值NTD $1,990），讓消費者輕鬆升級智慧穿戴體驗。同時迎接618優惠，HUAWEI同步推出多款人氣產品限時優惠，6月1日起至6月30日前購買指定產品，最高現省NTD $7,990，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，享受更高效、更健康、更時尚的智慧生活方式。
智慧方錶再進階 隨行更自在 穿搭出屬於自己的風格
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | HUAWEI WATCH FIT 5
HUAWEI WATCH FIT 5系列將時尚方錶設計與智慧運動體驗融入日常生活，讓手錶不只是健康與運動數據的記錄工具，更是能點亮整體造型的腕間風格配件。全新系列以輕薄機身、鮮明配色與豐富錶盤設計，呼應不同穿搭場景與個人風格；無論是通勤、運動、聚會或休閒日常，都能隨心切換出專屬態度。運動體驗上，HUAWEI WATCH FIT 5系列導入腕上微運動功能，透過趣味互動與低門檻引導，讓配戴者善用碎片時間，隨時隨地輕鬆動起來；並支援騎行、網球、高爾夫、自由潛水等多元運動場景，從日常活動到進階訓練皆能一錶掌握。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更搭載藍寶石玻璃錶面，兼具質感、耐用與戶外進階運動能力；HUAWEI WATCH FIT 5則以超輕薄全面屏、跌倒偵測與最長可達10天強勁續航，陪伴使用者自在穿梭生活的每一刻，讓智慧穿戴成為展現個人魅力與行動生活態度的時尚選擇。
*本產品非醫療設備，不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。
*高爾夫及自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
時尚設計×沉浸視覺 打造腕上新風格
HUAWEI WATCH FIT 5系列以輕薄方錶設計結合多元配色，讓智慧手錶不只是功能裝置，更能成為日常穿搭中的時尚亮點。從錶帶、機身材質到高亮度螢幕，皆兼顧配戴舒適度、視覺質感與生活實用性，滿足通勤、運動與休閒等不同場景需求。
多款時尚配色，滿足不同穿搭風格：
HUAWEI WATCH FIT 5共推出風信紫、向新綠、悅動白、韻律黑四款顏色：採用親膚耐用且具防水特性的氟橡膠錶帶，售價NTD $6,990。
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro則推出丹霞橙、冰川白、雅丹黑三款顏色：其中冰川白與雅丹黑採用氟橡膠錶帶；丹霞橙搭配HUAWEI AirDry™編織錶帶，以鏤空漸層設計兼具透氣、防汗與造型感，售價NTD $9,990。
超薄輕量化設計，長時間配戴無負擔：
HUAWEI WATCH FIT 5系列採用9.5mm纖薄機身設計，舒適貼合手腕；HUAWEI WATCH FIT 5 Pro機身約30g，HUAWEI WATCH FIT 5約27g，無論日常通勤、運動或睡眠監測，皆能帶來輕盈舒適的配戴體驗。
高亮度大螢幕，戶外強光下依然清晰：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro搭載1.92吋柔性AMOLED螢幕，HUAWEI WATCH FIT 5則配備1.82吋螢幕。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更支援1–60Hz自適應LTPO更新率，最高可達3000 nits峰值亮度，搭配2.5D藍寶石玻璃與四面極窄1.8mm邊框設計，打造83%螢幕佔比，讓資訊瀏覽更清楚、視覺體驗更沉浸。
高階材質細節，展現FIT 5 Pro精緻質感：
HUAWEI WATCH FIT 5採用100%再生鋁合金與13.75%再生玻璃纖維，在維持輕盈機身與耐用表現的同時，也回應現代消費者對環保材質與永續生活的重視。
活力錶盤自由切換，打造專屬腕間風格：
HUAWEI WATCH FIT 5系列支援多樣化錶盤與小工具自由搭配，包含貼紙、萌寵等多種主題風格，使用者可依照穿搭、心情與不同生活場景快速切換錶盤，一支手錶即可展現多種生活氛圍與個人態度。
全新戶外體驗，微運動打造日常健康新習慣
HUAWEI WATCH FIT 5系列不只具備日常健康與運動管理功能，更透過腕上微運動與多元運動模式，降低開始運動的門檻，讓使用者能從生活片刻輕鬆動起來。
腕上微運動，讓碎片時間也能輕鬆活動：
HUAWEI WATCH FIT 5系列以可愛熊貓為主角的專屬微運動錶盤，結合30種動畫引導，針對頭部、頸部、肩部等10個身體部位進行放鬆與伸展，讓使用者能利用工作空檔、通勤片刻或居家休息時間，輕鬆完成全身活動。
專業球類數據，掌握每一次擊球表現：
透過Tennix可追蹤正反手擊球次數與連續擊球表現，並支援Goodshot、PickleX與Memo Football等第三方應用程式，提供羽球、匹克球等運動的深度統計數據，協助使用者更清楚掌握訓練成果。
智慧騎行記錄，讓訓練更科學有效：
可追蹤坡度、虛擬功率與虛擬踏頻等騎行數據，並搭配升級版GNSS演算法與天線設計，提升運動軌跡與數據精準度；亦可連接外部功率計追蹤FTP，幫助騎行者更有效安排訓練節奏。
跌倒偵測，提升日常安全保障：
支援跌倒偵測功能，可於偵測到跌倒狀況時通知緊急聯絡人，為日常活動與戶外運動增添安全守護。
高爾夫模式，精準掌握球場策略*：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援高爾夫模式，內建可縮放地圖，清楚呈現球道、果嶺與障礙物位置，協助使用者隨時掌握場地資訊，提升每一次擊球判斷。
*高爾夫模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
自由潛水模式，拓展水下運動可能*：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援最深40公尺自由潛水與懸停計時功能，並可依不同水域進行設定，打造更進階的水下運動體驗。
*自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
100+運動模式，滿足多元運動需求：
從瑜伽、重訓到游泳與水上運動，HUAWEI WATCH FIT 5系列支援超過100種運動模式，讓使用者可依照自己的運動習慣，隨時開啟專屬運動節奏。
串聯第三方健身應用，提供清晰數據回饋：
HUAWEI WATCH FIT 5系列可串聯多款第三方健身應用程式，無論新手或進階使用者，都能獲得清楚的訓練指引與數據回饋。
進階健康管理 打造全天候智慧守護*
HUAWEI WATCH FIT 5系列提供更完整的健康管理功能，從心率、血氧、睡眠、情緒到女性健康，協助使用者更即時掌握身體狀態，建立更穩定的生活與健康管理習慣。
*本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。
全方位健康監測，掌握日常身體變化：
搭載HUAWEI TruSense系統，可即時追蹤心率、血氧、情緒與睡眠等健康數據，協助使用者更快速掌握日常身體狀態。
升級睡眠分析，提供個人化改善建議：
HUAWEI TruSleep™ 5.0可深入分析睡眠結構與穩定度，完整呈現深睡、淺睡與快速動眼期週期，並整合呼吸與心率數據，提供個人化改善建議。
ECG心電圖分析*，提升健康管理即時性：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援ECG心電圖分析，可於30秒內快速生成報告，協助使用者快速掌握心臟健康狀態。
*ECG心電圖分析僅限HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援。本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。
情緒健康管理，記錄心理狀態變化：
透過情緒應用程式，可細分12種情緒狀態，協助使用者即時覺察與記錄心理變化。
女性健康管理，提供貼心週期提醒：
透過溫度感測與生命徵象數據，預測生理週期與排卵時間，並提供貼心提醒，協助使用者更從容掌握身體節奏。
健康洞察分析，協助優化生活習慣：
將心率、壓力與運動數據整合分析，提供更貼近生活的健康建議，幫助使用者持續優化日常作息與健康管理方式。
智慧功能再進化 生活更有效率
HUAWEI WATCH FIT 5系列也進一步提升續航、儲存與智慧應用體驗，讓手錶不只是健康與運動助手，也能成為日常生活中的高效工具。
長效續航與快充，減少日常充電焦慮：
HUAWEI WATCH FIT 5系列搭載高矽電池，電池密度提升14%、電池容量提升18%，輕度使用下最長可達10天續航。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro最快60分鐘即可充滿電，HUAWEI WATCH FIT 5則最快75分鐘充滿，陪伴使用者從工作、運動到休閒生活不中斷。
語音錄音，一鍵記錄重要資訊：
支援一鍵啟動錄音功能，無論會議、課程或旅途中，皆可快速記錄重要內容。
天氣資訊更完整，行程安排更從容：
提供紫外線指數、體感溫度與天氣變化預測，協助使用者更即時掌握外出與運動安排。
64GB儲存空間，裝下更多生活內容：
升級64GB儲存空間，可下載錶盤、音樂、地圖與應用程式，讓日常使用更便利。
跨系統相容，使用體驗更流暢：
支援iOS與Android系統，通知、數據資料同步一站完成，讓不同手機用戶都能享有便利的智慧穿戴體驗。
HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇新色登場 陪伴跑者全面提升跑步體驗
專為啟發跑者而生，與馬拉松傳奇人物Eliud Kipchoge聯名打造的HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇版，配備四色錶帶，象徵自律、熱情、信念與堅持，鼓勵跑者努力不懈；透過專屬賽道傳奇錶面，以即時數據洞察為跑者的旅程注入動力，包含恢復進度追蹤、跑力指數（RAI）、最大攝氧量（VO2 max）及訓練指數，從熱身到終點，始終領先一步。預計6月15日限量上市，建議售價NTD $13,990，6月30日前購買可享NTD$13,490優惠價，並贈送HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD$3,490）。
另同步推出「你的汗水，我們買單！PB挑戰賽」活動*，凡購買WATCH GT Runner 2任一款式，並於6月30日前在官方認證馬拉松賽事中成功刷新個人最佳成績（PB），參考活動網站說明，並聯繫活動小組提供完賽證明並完成指定任務，即可獲得購機金額等值的HUAWEI網路商店購物金回饋，以實際支持陪伴跑者在賽道上挑戰更好的自己。
*本活動之PB認定標準、賽事範圍及購物金發放細則請參閱活動說明；主辦單位訊崴技術保留活動內容修改、解釋及終止之權利。
HUAWEI WATCH FIT 5系列首購優惠登場 618人氣產品限時優惠同步開跑
迎接HUAWEI WATCH FIT 5系列新品上市，HUAWEI推出首購限定優惠，於7月31日前購買指定新品，即可享有專屬加碼好禮，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，打造兼具時尚、健康與智慧生活的全新穿戴體驗。
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全新HUAWEI WATCH FIT 5系列推出首購優惠：凡於7月31日前購買HUAWEI WATCH FIT 5 Pro，售價NTD $9,990，即贈HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490）；購買HUAWEI WATCH FIT 5，售價NTD $6,990，即贈HUAWEI FreeBuds SE 4（價值NTD $1,990），讓消費者輕鬆升級智慧穿戴體驗。同時迎接618優惠，HUAWEI同步推出多款人氣產品限時優惠，6月1日起至6月30日前購買指定產品，最高現省NTD $7,990，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，享受更高效、更健康、更時尚的智慧生活方式。
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | HUAWEI WATCH FIT 5
HUAWEI WATCH FIT 5系列將時尚方錶設計與智慧運動體驗融入日常生活，讓手錶不只是健康與運動數據的記錄工具，更是能點亮整體造型的腕間風格配件。全新系列以輕薄機身、鮮明配色與豐富錶盤設計，呼應不同穿搭場景與個人風格；無論是通勤、運動、聚會或休閒日常，都能隨心切換出專屬態度。運動體驗上，HUAWEI WATCH FIT 5系列導入腕上微運動功能，透過趣味互動與低門檻引導，讓配戴者善用碎片時間，隨時隨地輕鬆動起來；並支援騎行、網球、高爾夫、自由潛水等多元運動場景，從日常活動到進階訓練皆能一錶掌握。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更搭載藍寶石玻璃錶面，兼具質感、耐用與戶外進階運動能力；HUAWEI WATCH FIT 5則以超輕薄全面屏、跌倒偵測與最長可達10天強勁續航，陪伴使用者自在穿梭生活的每一刻，讓智慧穿戴成為展現個人魅力與行動生活態度的時尚選擇。
*本產品非醫療設備，不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。
*高爾夫及自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
時尚設計×沉浸視覺 打造腕上新風格
HUAWEI WATCH FIT 5系列以輕薄方錶設計結合多元配色，讓智慧手錶不只是功能裝置，更能成為日常穿搭中的時尚亮點。從錶帶、機身材質到高亮度螢幕，皆兼顧配戴舒適度、視覺質感與生活實用性，滿足通勤、運動與休閒等不同場景需求。
多款時尚配色，滿足不同穿搭風格：
HUAWEI WATCH FIT 5共推出風信紫、向新綠、悅動白、韻律黑四款顏色：採用親膚耐用且具防水特性的氟橡膠錶帶，售價NTD $6,990。
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro則推出丹霞橙、冰川白、雅丹黑三款顏色：其中冰川白與雅丹黑採用氟橡膠錶帶；丹霞橙搭配HUAWEI AirDry™編織錶帶，以鏤空漸層設計兼具透氣、防汗與造型感，售價NTD $9,990。
超薄輕量化設計，長時間配戴無負擔：
HUAWEI WATCH FIT 5系列採用9.5mm纖薄機身設計，舒適貼合手腕；HUAWEI WATCH FIT 5 Pro機身約30g，HUAWEI WATCH FIT 5約27g，無論日常通勤、運動或睡眠監測，皆能帶來輕盈舒適的配戴體驗。
高亮度大螢幕，戶外強光下依然清晰：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro搭載1.92吋柔性AMOLED螢幕，HUAWEI WATCH FIT 5則配備1.82吋螢幕。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更支援1–60Hz自適應LTPO更新率，最高可達3000 nits峰值亮度，搭配2.5D藍寶石玻璃與四面極窄1.8mm邊框設計，打造83%螢幕佔比，讓資訊瀏覽更清楚、視覺體驗更沉浸。
高階材質細節，展現FIT 5 Pro精緻質感：
- 錶圈採用航太級鈦合金，搭配高階填油工藝設計，鎖住精緻色調。
- 丹霞橙／雅丹黑：配備航太級鋁合金錶殼，兼具輕量與強韌特性。
- 冰川白：配備航太級奈米微晶陶瓷金屬，經微弧氧化工藝處理，透過高溫高壓處理，表面形成緻密超硬陶瓷感塗層，可有效防污防潑水，並承受日常磨損，日常使用依然亮麗如新。
HUAWEI WATCH FIT 5採用100%再生鋁合金與13.75%再生玻璃纖維，在維持輕盈機身與耐用表現的同時，也回應現代消費者對環保材質與永續生活的重視。
活力錶盤自由切換，打造專屬腕間風格：
HUAWEI WATCH FIT 5系列支援多樣化錶盤與小工具自由搭配，包含貼紙、萌寵等多種主題風格，使用者可依照穿搭、心情與不同生活場景快速切換錶盤，一支手錶即可展現多種生活氛圍與個人態度。
HUAWEI WATCH FIT 5系列不只具備日常健康與運動管理功能，更透過腕上微運動與多元運動模式，降低開始運動的門檻，讓使用者能從生活片刻輕鬆動起來。
腕上微運動，讓碎片時間也能輕鬆活動：
HUAWEI WATCH FIT 5系列以可愛熊貓為主角的專屬微運動錶盤，結合30種動畫引導，針對頭部、頸部、肩部等10個身體部位進行放鬆與伸展，讓使用者能利用工作空檔、通勤片刻或居家休息時間，輕鬆完成全身活動。
專業球類數據，掌握每一次擊球表現：
透過Tennix可追蹤正反手擊球次數與連續擊球表現，並支援Goodshot、PickleX與Memo Football等第三方應用程式，提供羽球、匹克球等運動的深度統計數據，協助使用者更清楚掌握訓練成果。
智慧騎行記錄，讓訓練更科學有效：
可追蹤坡度、虛擬功率與虛擬踏頻等騎行數據，並搭配升級版GNSS演算法與天線設計，提升運動軌跡與數據精準度；亦可連接外部功率計追蹤FTP，幫助騎行者更有效安排訓練節奏。
跌倒偵測，提升日常安全保障：
支援跌倒偵測功能，可於偵測到跌倒狀況時通知緊急聯絡人，為日常活動與戶外運動增添安全守護。
高爾夫模式，精準掌握球場策略*：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援高爾夫模式，內建可縮放地圖，清楚呈現球道、果嶺與障礙物位置，協助使用者隨時掌握場地資訊，提升每一次擊球判斷。
*高爾夫模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
自由潛水模式，拓展水下運動可能*：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援最深40公尺自由潛水與懸停計時功能，並可依不同水域進行設定，打造更進階的水下運動體驗。
*自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。
100+運動模式，滿足多元運動需求：
從瑜伽、重訓到游泳與水上運動，HUAWEI WATCH FIT 5系列支援超過100種運動模式，讓使用者可依照自己的運動習慣，隨時開啟專屬運動節奏。
串聯第三方健身應用，提供清晰數據回饋：
HUAWEI WATCH FIT 5系列可串聯多款第三方健身應用程式，無論新手或進階使用者，都能獲得清楚的訓練指引與數據回饋。
HUAWEI WATCH FIT 5系列提供更完整的健康管理功能，從心率、血氧、睡眠、情緒到女性健康，協助使用者更即時掌握身體狀態，建立更穩定的生活與健康管理習慣。
*本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。
全方位健康監測，掌握日常身體變化：
搭載HUAWEI TruSense系統，可即時追蹤心率、血氧、情緒與睡眠等健康數據，協助使用者更快速掌握日常身體狀態。
升級睡眠分析，提供個人化改善建議：
HUAWEI TruSleep™ 5.0可深入分析睡眠結構與穩定度，完整呈現深睡、淺睡與快速動眼期週期，並整合呼吸與心率數據，提供個人化改善建議。
ECG心電圖分析*，提升健康管理即時性：
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援ECG心電圖分析，可於30秒內快速生成報告，協助使用者快速掌握心臟健康狀態。
*ECG心電圖分析僅限HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援。本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。
情緒健康管理，記錄心理狀態變化：
透過情緒應用程式，可細分12種情緒狀態，協助使用者即時覺察與記錄心理變化。
女性健康管理，提供貼心週期提醒：
透過溫度感測與生命徵象數據，預測生理週期與排卵時間，並提供貼心提醒，協助使用者更從容掌握身體節奏。
健康洞察分析，協助優化生活習慣：
將心率、壓力與運動數據整合分析，提供更貼近生活的健康建議，幫助使用者持續優化日常作息與健康管理方式。
HUAWEI WATCH FIT 5系列也進一步提升續航、儲存與智慧應用體驗，讓手錶不只是健康與運動助手，也能成為日常生活中的高效工具。
長效續航與快充，減少日常充電焦慮：
HUAWEI WATCH FIT 5系列搭載高矽電池，電池密度提升14%、電池容量提升18%，輕度使用下最長可達10天續航。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro最快60分鐘即可充滿電，HUAWEI WATCH FIT 5則最快75分鐘充滿，陪伴使用者從工作、運動到休閒生活不中斷。
語音錄音，一鍵記錄重要資訊：
支援一鍵啟動錄音功能，無論會議、課程或旅途中，皆可快速記錄重要內容。
天氣資訊更完整，行程安排更從容：
提供紫外線指數、體感溫度與天氣變化預測，協助使用者更即時掌握外出與運動安排。
64GB儲存空間，裝下更多生活內容：
升級64GB儲存空間，可下載錶盤、音樂、地圖與應用程式，讓日常使用更便利。
跨系統相容，使用體驗更流暢：
支援iOS與Android系統，通知、數據資料同步一站完成，讓不同手機用戶都能享有便利的智慧穿戴體驗。
HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇新色登場 陪伴跑者全面提升跑步體驗
專為啟發跑者而生，與馬拉松傳奇人物Eliud Kipchoge聯名打造的HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇版，配備四色錶帶，象徵自律、熱情、信念與堅持，鼓勵跑者努力不懈；透過專屬賽道傳奇錶面，以即時數據洞察為跑者的旅程注入動力，包含恢復進度追蹤、跑力指數（RAI）、最大攝氧量（VO2 max）及訓練指數，從熱身到終點，始終領先一步。預計6月15日限量上市，建議售價NTD $13,990，6月30日前購買可享NTD$13,490優惠價，並贈送HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD$3,490）。
另同步推出「你的汗水，我們買單！PB挑戰賽」活動*，凡購買WATCH GT Runner 2任一款式，並於6月30日前在官方認證馬拉松賽事中成功刷新個人最佳成績（PB），參考活動網站說明，並聯繫活動小組提供完賽證明並完成指定任務，即可獲得購機金額等值的HUAWEI網路商店購物金回饋，以實際支持陪伴跑者在賽道上挑戰更好的自己。
*本活動之PB認定標準、賽事範圍及購物金發放細則請參閱活動說明；主辦單位訊崴技術保留活動內容修改、解釋及終止之權利。
HUAWEI WATCH FIT 5系列首購優惠登場 618人氣產品限時優惠同步開跑
迎接HUAWEI WATCH FIT 5系列新品上市，HUAWEI推出首購限定優惠，於7月31日前購買指定新品，即可享有專屬加碼好禮，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，打造兼具時尚、健康與智慧生活的全新穿戴體驗。
- 【WATCH FIT 5 Pro首購優惠】購買HUAWEI WATCH FIT 5 Pro，售價NTD $9,990，即贈HUAWEI FreeBuds 7i無線藍牙耳機（價值NTD $3,490）。
- 【WATCH FIT 5首購優惠】購買HUAWEI WATCH FIT 5，售價NTD $6,990，即贈HUAWEI FreeBuds SE 4無線藍牙耳機（價值NTD $1,990）。
- 【優惠一】HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte護眼電紙平板，原價NTD $14,990、限時優惠價NTD $12,990，再送HUAWEI FreeClip藍牙耳機（價值NTD $5,990），最高現省NTD $7,990。
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- 【優惠三】HUAWEI WATCH GT Runner 2，原價NTD $13,990、限時優惠價NTD $13,490，並贈送HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490）。
- 【優惠四】HUAWEI FreeBuds Pro 5，售價NTD $8,990，贈送HUAWEI FreeBuds SE 3（價值NTD $1,990）。
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- PChome24h購物滿NTD$2,500，送5% P幣回饋
- 蝦皮購物滿NTD$2,500，送5%蝦幣回饋
- Yahoo!滿NTD$2,500，送5%超贈點回饋
- HUAWEI網路商店滿NTD$2,500，全館95折