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▲HUAWEI WATCH FIT 5 Pro、FIT 5讓每一種生活風格都能FIT（圖／品牌提供）

智慧方錶再進階 隨行更自在 穿搭出屬於自己的風格

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | HUAWEI WATCH FIT 5

錶圈採用航太級鈦合金，搭配高階填油工藝設計，鎖住精緻色調。

丹霞橙／雅丹黑：配備航太級鋁合金錶殼，兼具輕量與強韌特性。

冰川白：配備航太級奈米微晶陶瓷金屬，經微弧氧化工藝處理，透過高溫高壓處理，表面形成緻密超硬陶瓷感塗層，可有效防污防潑水，並承受日常磨損，日常使用依然亮麗如新。

▲HUAWEI WATCH GT Runner 2與馬拉松之神Eliud Kipchoge聯名款限量上市（圖／品牌提供）

▲HUAWEI WATCH FIT 5系列推出新品首購優惠（圖／品牌提供）

▲HUAWEI迎接618年中慶，多款人氣產品限時優惠開跑（圖／品牌提供）

HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇新色登場 陪伴跑者全面提升跑步體驗

HUAWEI WATCH FIT 5系列首購優惠登場 618人氣產品限時優惠同步開跑

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全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧穿戴市場，以領先科技結合健康運動功能與時尚美學，讓智慧穿戴不再只是記錄生活的工具，更成為展現個人風格與穿搭態度的時尚配件。其中，HUAWEI WATCH FIT系列憑藉輕薄設計、豐富功能與高度穿搭性，持續獲得全球消費者喜愛，截至2026年4月全球發貨量已突破2,400萬台，成為時尚運動智慧穿戴領域的標杆之作；在台灣市場同樣表現亮眼，2025年FIT 4系列銷售量相較前一代產品大幅提升175%，成為HUAWEI在台灣最受歡迎的穿戴產品。延續市場好評，HUAWEI推出全新HUAWEI WATCH FIT 5系列，包含HUAWEI WATCH FIT 5 Pro與HUAWEI WATCH FIT 5。全新系列延續時尚方形錶盤設計，帶來更輕薄、多彩且更年輕化的美學態度，不僅可作為日常健康與運動管理工具，也能融入通勤、運動、休閒等不同穿搭場景，展現個人魅力與生活品味。同時，HUAWEI WATCH FIT 5系列以趣味化、低門檻的微運動體驗，引領輕鬆從容的運動生活方式，讓所有用戶皆可「生活FIT起來，一動就不同」；面對進階運動需求，更支援騎行、高爾夫、網球等多元場景，滿足用戶從日常活動到專業探索的多樣化需求。此外，專為跑者而生的HUAWEI WATCH GT Runner 2智慧跑錶，也將限量推出賽道傳奇版，陪伴全力以赴的跑者成就自己的傳奇。全新HUAWEI WATCH FIT 5系列推出首購優惠：凡於7月31日前購買HUAWEI WATCH FIT 5 Pro，售價NTD $9,990，即贈HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490）；購買HUAWEI WATCH FIT 5，售價NTD $6,990，即贈HUAWEI FreeBuds SE 4（價值NTD $1,990），讓消費者輕鬆升級智慧穿戴體驗。同時迎接618優惠，HUAWEI同步推出多款人氣產品限時優惠，6月1日起至6月30日前購買指定產品，最高現省NTD $7,990，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，享受更高效、更健康、更時尚的智慧生活方式。HUAWEI WATCH FIT 5系列將時尚方錶設計與智慧運動體驗融入日常生活，讓手錶不只是健康與運動數據的記錄工具，更是能點亮整體造型的腕間風格配件。全新系列以輕薄機身、鮮明配色與豐富錶盤設計，呼應不同穿搭場景與個人風格；無論是通勤、運動、聚會或休閒日常，都能隨心切換出專屬態度。運動體驗上，HUAWEI WATCH FIT 5系列導入腕上微運動功能，透過趣味互動與低門檻引導，讓配戴者善用碎片時間，隨時隨地輕鬆動起來；並支援騎行、網球、高爾夫、自由潛水等多元運動場景，從日常活動到進階訓練皆能一錶掌握。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更搭載藍寶石玻璃錶面，兼具質感、耐用與戶外進階運動能力；HUAWEI WATCH FIT 5則以超輕薄全面屏、跌倒偵測與最長可達10天強勁續航，陪伴使用者自在穿梭生活的每一刻，讓智慧穿戴成為展現個人魅力與行動生活態度的時尚選擇。*本產品非醫療設備，不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。*高爾夫及自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。HUAWEI WATCH FIT 5系列以輕薄方錶設計結合多元配色，讓智慧手錶不只是功能裝置，更能成為日常穿搭中的時尚亮點。從錶帶、機身材質到高亮度螢幕，皆兼顧配戴舒適度、視覺質感與生活實用性，滿足通勤、運動與休閒等不同場景需求。採用親膚耐用且具防水特性的氟橡膠錶帶，售價NTD $6,990。其中冰川白與雅丹黑採用氟橡膠錶帶；丹霞橙搭配HUAWEI AirDry™編織錶帶，以鏤空漸層設計兼具透氣、防汗與造型感，售價NTD $9,990。HUAWEI WATCH FIT 5系列採用9.5mm纖薄機身設計，舒適貼合手腕；HUAWEI WATCH FIT 5 Pro機身約30g，HUAWEI WATCH FIT 5約27g，無論日常通勤、運動或睡眠監測，皆能帶來輕盈舒適的配戴體驗。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro搭載1.92吋柔性AMOLED螢幕，HUAWEI WATCH FIT 5則配備1.82吋螢幕。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro更支援1–60Hz自適應LTPO更新率，最高可達3000 nits峰值亮度，搭配2.5D藍寶石玻璃與四面極窄1.8mm邊框設計，打造83%螢幕佔比，讓資訊瀏覽更清楚、視覺體驗更沉浸。HUAWEI WATCH FIT 5採用100%再生鋁合金與13.75%再生玻璃纖維，在維持輕盈機身與耐用表現的同時，也回應現代消費者對環保材質與永續生活的重視。HUAWEI WATCH FIT 5系列支援多樣化錶盤與小工具自由搭配，包含貼紙、萌寵等多種主題風格，使用者可依照穿搭、心情與不同生活場景快速切換錶盤，一支手錶即可展現多種生活氛圍與個人態度。HUAWEI WATCH FIT 5系列不只具備日常健康與運動管理功能，更透過腕上微運動與多元運動模式，降低開始運動的門檻，讓使用者能從生活片刻輕鬆動起來。HUAWEI WATCH FIT 5系列以可愛熊貓為主角的專屬微運動錶盤，結合30種動畫引導，針對頭部、頸部、肩部等10個身體部位進行放鬆與伸展，讓使用者能利用工作空檔、通勤片刻或居家休息時間，輕鬆完成全身活動。透過Tennix可追蹤正反手擊球次數與連續擊球表現，並支援Goodshot、PickleX與Memo Football等第三方應用程式，提供羽球、匹克球等運動的深度統計數據，協助使用者更清楚掌握訓練成果。可追蹤坡度、虛擬功率與虛擬踏頻等騎行數據，並搭配升級版GNSS演算法與天線設計，提升運動軌跡與數據精準度；亦可連接外部功率計追蹤FTP，幫助騎行者更有效安排訓練節奏。支援跌倒偵測功能，可於偵測到跌倒狀況時通知緊急聯絡人，為日常活動與戶外運動增添安全守護。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援高爾夫模式，內建可縮放地圖，清楚呈現球道、果嶺與障礙物位置，協助使用者隨時掌握場地資訊，提升每一次擊球判斷。*高爾夫模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援最深40公尺自由潛水與懸停計時功能，並可依不同水域進行設定，打造更進階的水下運動體驗。*自由潛水模式僅限WATCH FIT 5 Pro支援。從瑜伽、重訓到游泳與水上運動，HUAWEI WATCH FIT 5系列支援超過100種運動模式，讓使用者可依照自己的運動習慣，隨時開啟專屬運動節奏。HUAWEI WATCH FIT 5系列可串聯多款第三方健身應用程式，無論新手或進階使用者，都能獲得清楚的訓練指引與數據回饋。HUAWEI WATCH FIT 5系列提供更完整的健康管理功能，從心率、血氧、睡眠、情緒到女性健康，協助使用者更即時掌握身體狀態，建立更穩定的生活與健康管理習慣。*本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。搭載HUAWEI TruSense系統，可即時追蹤心率、血氧、情緒與睡眠等健康數據，協助使用者更快速掌握日常身體狀態。HUAWEI TruSleep™ 5.0可深入分析睡眠結構與穩定度，完整呈現深睡、淺睡與快速動眼期週期，並整合呼吸與心率數據，提供個人化改善建議。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援ECG心電圖分析，可於30秒內快速生成報告，協助使用者快速掌握心臟健康狀態。*ECG心電圖分析僅限HUAWEI WATCH FIT 5 Pro支援。本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。透過情緒應用程式，可細分12種情緒狀態，協助使用者即時覺察與記錄心理變化。透過溫度感測與生命徵象數據，預測生理週期與排卵時間，並提供貼心提醒，協助使用者更從容掌握身體節奏。將心率、壓力與運動數據整合分析，提供更貼近生活的健康建議，幫助使用者持續優化日常作息與健康管理方式。HUAWEI WATCH FIT 5系列也進一步提升續航、儲存與智慧應用體驗，讓手錶不只是健康與運動助手，也能成為日常生活中的高效工具。HUAWEI WATCH FIT 5系列搭載高矽電池，電池密度提升14%、電池容量提升18%，輕度使用下最長可達10天續航。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro最快60分鐘即可充滿電，HUAWEI WATCH FIT 5則最快75分鐘充滿，陪伴使用者從工作、運動到休閒生活不中斷。支援一鍵啟動錄音功能，無論會議、課程或旅途中，皆可快速記錄重要內容。提供紫外線指數、體感溫度與天氣變化預測，協助使用者更即時掌握外出與運動安排。升級64GB儲存空間，可下載錶盤、音樂、地圖與應用程式，讓日常使用更便利。支援iOS與Android系統，通知、數據資料同步一站完成，讓不同手機用戶都能享有便利的智慧穿戴體驗。專為啟發跑者而生，與馬拉松傳奇人物Eliud Kipchoge聯名打造的HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇版，配備四色錶帶，象徵自律、熱情、信念與堅持，鼓勵跑者努力不懈；透過專屬賽道傳奇錶面，以即時數據洞察為跑者的旅程注入動力，包含恢復進度追蹤、跑力指數（RAI）、最大攝氧量（VO2 max）及訓練指數，從熱身到終點，始終領先一步。預計6月15日限量上市，建議售價NTD $13,990，6月30日前購買可享NTD$13,490優惠價，並贈送HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD$3,490）。另同步推出「你的汗水，我們買單！PB挑戰賽」活動*，凡購買WATCH GT Runner 2任一款式，並於6月30日前在官方認證馬拉松賽事中成功刷新個人最佳成績（PB），參考活動網站說明，並聯繫活動小組提供完賽證明並完成指定任務，即可獲得購機金額等值的HUAWEI網路商店購物金回饋，以實際支持陪伴跑者在賽道上挑戰更好的自己。*本活動之PB認定標準、賽事範圍及購物金發放細則請參閱活動說明；主辦單位訊崴技術保留活動內容修改、解釋及終止之權利。迎接HUAWEI WATCH FIT 5系列新品上市，HUAWEI推出首購限定優惠，於7月31日前購買指定新品，即可享有專屬加碼好禮，讓消費者以更輕鬆的入手門檻，打造兼具時尚、健康與智慧生活的全新穿戴體驗。此外，迎接618購物檔期，HUAWEI也同步推出多款人氣產品限時優惠，6月1日至6月30日前購買指定產品，最高現省NTD $7,990。從適合閱讀、筆記與日常工作的護眼平板，到兼具設計感與實用性的開放式耳機、專業運動腕錶與旗艦音頻產品，滿足消費者在工作娛樂、運動健康與時尚生活等多元場景需求，輕鬆享受更高效、更健康、更時尚的智慧生活方式。備註：華為台灣總代理訊崴技術有權決定取消或暫停本活動並保留相關解釋權。前述變更、修改、取消或暫停若因各通路個別狀況進行調整，恕不另行通知。