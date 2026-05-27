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▲「Blue Tech 2026海洋科技日」活動現場集結八家專區進駐廠商。（圖／金屬中心提供）

金屬工業研究發展中心今(27)日於高雄海洋科技產業創新專區(MTIC)舉辦「Blue Tech 2026海洋科技日」。聚焦海洋科技、離岸風電運維及新興海洋能源等產業發展，透過專題分享、技術展示、場域導覽與攤位交流，呈現台灣海洋科技產業的創新能量。本次活動是MTIC設立以來首次辦理的大型海洋科技展示活動，吸引超過120位專業人士參與，並有超過50家產學研機構到場交流。活動亦安排場域導覽與動態展示，讓與會者深入了解MTIC的培訓設施、研發能量、測試驗證設施與實際應用場景，進一步促進跨領域合作。活動現場集結八家專區進駐廠商，包含國研院海洋中心(TORI)、雷虎科技、巨山興業、海神水下、國海輝固、鎂迦科技及風元自能等單位，共同展示水下設備、無人載具、風場運維服務及海洋工程應用等多元成果。此外也邀請慧技科學、豐漁養殖等業者參與，擴大海洋科技應用場景與供應鏈交流。同時，亦邀請沃旭能源分享離岸風場中人才如何驅動技術創新，並協助解決風場營運所面臨的實務問題。金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心將持續透過MTIC扮演台灣海洋科技產業服務平台角色，從技術研發、人培訓練、測試驗證到國際合作等面向，協助產業累積自主能量。期望透過本次活動搭建產學研交流平台，讓海洋科技創新能更有效銜接離岸風電與海洋能源產業需求，進一步創造技術導入與市場應用契機。