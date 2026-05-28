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韓國女星高素榮2010年嫁給「韓流男神」張東健後，夫妻長年住在首爾清潭洞頂級豪宅「The Penthouse」，光公告價格就高達164億韓元（約台幣3.9億元），甚至連續4年被列為全韓最貴公寓住宅。不過，住在超級豪宅的她，私下生活卻意外超省，最近更自爆為了玩手機遊戲不課金，不只把所有廣告看好看滿，還每天認真簽到賺60韓元（約台幣1.3元）獎勵，連自己都忍不住吐槽：「我真的超寒酸啦。」高素榮近日在YouTube上傳《55歲歷代級童顏美女高素榮 公開堅持30年的晨間Routine》公開私下日常，她坦言最近沉迷手機遊戲，甚至還另外準備一支專門玩遊戲的空機，生活意外超宅。最讓網友震驚的是，高素榮明明住在韓國最貴豪宅，卻完全走「能省則省」路線，她堅持不課金，反而超愛看遊戲的廣告，「一開始其實很討厭廣告，但後來發現廣告裡還會推薦其他遊戲，甚至可以直接試玩，如果覺得有趣，就會再下載」。她還分享自己的「省錢哲學」，表示每看一次廣告就能拿到60韓元獎勵，接著再拿那些點數繼續玩遊戲，「如果直接花錢，反而會有壓力，看一次廣告又可以再重玩一次。」甚至笑說，自己有時候還會因為廣告太吸引人，最後真的跑去下單買東西。不只玩遊戲如此，高素榮連逛購物網站都很投入各種「賺點數活動」，她一邊滑手機一邊突然開始解小測驗，答對後開心拿到100韓元獎勵，還得意表示每天簽到又能再領300韓元，最後自己講到一半都笑出來，自嘲：「我真的超寒酸。」超反差的一面讓網友笑翻：「原來住豪宅的人也會為了60韓元認真看廣告。」