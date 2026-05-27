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藍營馬辦「家變」內鬥風暴越演越烈，前國安會秘書長金溥聰、代理執行長戴遐齡於25日大動作召開「馬英九基金會記者會」，痛批前幕僚蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律，並亮出馬英九毛筆簽署的「委任書」一事，政壇隨即掀起強烈反彈聲浪。對此，前立委邱毅質疑，金溥聰在今年1月尚未取得委任書前，便強闖辦公室、對幕僚動粗甚至強奪硬碟照片，恐已坐實強制、傷害與強盜等「四罪並罰」。邱毅今日在臉書發文表示，「金小刀真是老了，頭腦不靈光，手腳也不俐落，連哽咽落淚的表演，都讓人覺得噁心。他在記者會上秀出馬英九的委任書，我知道他想昭告天下，說他代表馬英九。但是代表馬英九並不等同代表基金會。反倒是他攻擊的三人小組，才是董事會決議進行調查的授權機制。」邱毅痛批，基金會不是馬英九的私人財產，「所以那個丑態畢露的記者會，對外宣稱是『馬英九基金會記者會』，金小刀擺明是盜用基金會名頭混淆視聽，有詐欺罪的嫌疑。而且開記者會的人，一個是基金會外人金小刀，一個是基金會顧問廖繼賓，一個是基金會未經董事會通過的代理執行長戴遐齡，這些人冒用馬英九基金會開記者會，你們都違法了！」邱毅指出，「金小刀出示的授權書，上面明明白白是5月23日。所以在一月時，他硬闖基金會蕭王辦公室，威風凜凜的趕走蕭王，那時他並沒有授權書，也就是基金會的外人。外人強闖基金會，攻擊蕭王，還抓傷了王光慈，我告他犯了『強制罪』，真是鐵証如山啊！」邱毅續指，金溥聰秀出那張台商和蕭旭岑的照片，「得意洋洋宣稱要對蕭旭岑一刀斃命，還說照片來自王光慈電腦硬碟。現在金小刀麻煩大了，他既硬闖基金會，拿著馬毛當令箭，對蕭王動粗，又擅自打開王光慈辦公室電腦硬碟，搶走那張照片。強制罪、傷害罪、強盜罪、詐欺罪，四罪並罰，只要基金會和蕭王提告，金小刀這牢是穩穩坐定了。」邱毅示警，這段時間金溥聰拉著馬英九一起亮相，把馬英九當槍使，還不惜使馬英九與馬家人反目。「馬英九若還看不清楚，成了金小刀的共犯，甚至替金小刀揹鍋，他苦心經營的人設可就全毀了。」