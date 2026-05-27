7-11今（27）日正式開賣的「麥香娃娃」掀起瘋搶熱潮，需購買麥香全系列商品滿79元，才能再以159元加價購1款。不過全家創意周邊也沒輸，且加價購門檻更親民。即日起至7月7日慶祝世界牛奶日活動開跑，只要購買鮮乳坊指定商品滿168元，就能免費獲得「鮮乳坊迷你迴力車」；若購買指定鮮奶滿139元，再加59元即可加購「鮮奶自販機積木」，可愛造型同樣引發討論。
世界牛奶日衝全家收藏！鮮乳坊迷你迴力車、鮮奶自販機積木
全家即起至7月7日，推出乳品優惠與限定周邊活動，
凡購買鮮乳坊指定商品滿168元，即可獲得超萌限量「 鮮乳坊迷你迴力車」（限量1.8萬個）。
若購買「指定鮮奶品牌商品」滿139元加59元，還可加購「
鮮奶自販機積木」（限量5萬個），五款隨機出貨， 迷你復古造型兼具收藏與桌面療癒感，指定鮮奶品牌可選牧場直送4.0、義美、萬丹、光泉、瑞穗、福樂、林鳳營。
除話題周邊外，
鮮乳坊指定鮮乳同步享任選兩件88折， 指定品牌鮮奶亦有兩件8折起優惠。
7-11麥香娃娃開賣瘋搶！入手方式一次看
7-11則是攜手國民飲料麥香合作，推出超可愛「麥香娃娃」，本次以經典的鋁箔包外型為靈感，共有紅茶、綠茶、奶茶三種，還有一款隱藏版讓民眾試手氣。特別的是，手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌
麥香娃娃要怎麼買？7-11全台門市自5月27日起，只要購買麥香全系列商品滿79元，就能用159元加價購一款，數量有限、售完為止。
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全家即起至7月7日，推出乳品優惠與限定周邊活動，
若購買「指定鮮奶品牌商品」滿139元加59元，還可加購「
除話題周邊外，
7-11則是攜手國民飲料麥香合作，推出超可愛「麥香娃娃」，本次以經典的鋁箔包外型為靈感，共有紅茶、綠茶、奶茶三種，還有一款隱藏版讓民眾試手氣。特別的是，手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌
麥香娃娃要怎麼買？7-11全台門市自5月27日起，只要購買麥香全系列商品滿79元，就能用159元加價購一款，數量有限、售完為止。