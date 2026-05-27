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▲台電公司大林發電廠舉辦小港區國中小優秀學生獎助學金頒獎典禮。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司大林發電廠舉辦小港區國中小優秀學生獎助學金頒獎典禮，有優秀學生、家長及地方人士與會。(圖／記者黃守作攝，2026.05.27)

▲台電公司大林發電廠廠長李志光致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.05.27)

▲台電公司大林發電廠廠長李志光(前排左4)頒發獎助學金給優秀學生，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2026.05.27)

台灣電力公司大林發電廠於今(27)日，在該廠接待中心，舉辦小港區國中小優秀學生促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮，大林發電廠廠長李志光盼受獎學子長大茁壯也能幫助他人，創造社會友善正向循環。台灣電力公司大林發電廠小港區國中小優秀學生促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮，是由大林發電廠廠長李志光主持，小港區區長周益堂、主任秘書柯龍聖、大高雄里長聯誼會總會總主席張宇讚、小港區鳳興里里長洪富賢、鳳林里里長張校銘、鳳鳴里里長李月雲、鳳林國中校長王慧君、鳳林國小校長唐偉成、南高雄家扶中心主任郭淑美等地方人士，以及優秀學生、家長與會，共同為獲獎學生獻上祝福。台電公司大林發電廠廠長李志光表示，台電公司自1990年設立獎助學金制度，36年來不間斷幫助超過50萬名學子求學與追尋夢想，累計發出近20億元追夢基金，今(27)日台電再度串聯全國20座電廠，提供1.4萬人近6000萬元獎助學金。李志光說，台電肩負穩定供電職責，亦致力善盡企業社會責任，於1990年設置獎助學金制度，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，37年來已幫助逾50萬名年輕學子成長逐夢，發出近20億元獎助金。李志光指出，台電公司大林發電廠為回饋小港地區鄉親，鼓勵小港區當地子弟努力向學，乃舉辦114學年度小港區促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮，獲獎學生包括，13所國小347名、5所國中213名、高中以上484名，清寒學優組19名、才藝優秀組39名、特別助學金20名，共有1122名學生獲獎，發出獎學金總金額計332萬元，以資鼓勵，並期盼獲獎同學們，在學業上能再接再勵，樂觀進取，力求精進，努力向學，百尺竿頭更進一步，將來畢業後，貢獻所學，回饋社會。