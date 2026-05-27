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▲連定捷（右二）高中畢業，蔡依珊（左一）、蔡依倫（左二）等家人跳舞慶祝。（圖／翻攝自蔡依珊小紅書）

47歲名媛蔡依珊和大9歲國民黨前副主席連勝文結縭19年，育有兩名兒子，她今（27）日發文表示，老公對於媒體形容夫妻倆為「老夫老妻」很有意見，認為應該更正「老夫少妻」才對，讓外界見識到連勝文寵妻的一面。蔡依珊18歲大兒子連定捷（Romano）近日完成高中學業，媽媽在社群平台放上母子與其他家人跳舞慶祝的短片，後來被媒體寫成新聞，蔡依珊看了內文後，用紅筆圈出「老夫老妻」4個字，寫下：「老夫老妻？我先生說應該是老夫少妻！」對於連勝文以「少妻」稱呼自己，蔡依珊以笑到流眼淚的表情符號表示：「不得不同意！」蔡依珊過去偶爾會分享夫妻日常，曾經透露某天早上，連勝文看到法鬥愛犬「憨憨」坐著等他吃早餐，突然發自內心說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊一聽沒有回話，心想「咦...不是當初最反對養寵物的...」沒想到，連勝文接著又說：「所有小動物都喜歡我。」這時，蔡依珊終於開口：「你以為你灰姑娘喔！」對於連勝文被蔡依珊吐槽，網友笑翻：「這對話太可愛」、「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」、「被灰姑娘戳到笑點」、「太幽默了！」有人說「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊回覆：「大眼睛的連先生！」調侃另一半眼睛小。