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▲柯震東擔任酒類代言人，認為自己的酒量雖變差，酒品還是很好。（圖／記者吳翊緁攝）

▲柯震東認為出單曲是希望每年都有新作品，並沒有要在現場演唱給大家聽。（圖／記者吳翊緁攝）

柯震東出道15年，電影裡仍在繼續演高中生，也有網友佩服他外表沒什麼改變。他今（27）日出席臺虎精釀首位品牌年度代言人記者會，承認除了努力維持正常作息之外，也配合「進廠維修」，前陣子還全家一起去，他也坦言酒量隨著年歲增長越來越不好，甚至喝醉隔天醒來會失憶。他被傳要重回樂壇、推出單曲，表示是那是要做出一個意念形象，他也不會在任何場合唱現場，純粹當「錄音室歌手」。不少人印象中，柯震東和酒、夜生活，這些符號是牢牢綁在一起。他認為自已雖然年紀增長、酒量變差，酒品還是挺不錯，喝完酒後會變得比較溫柔、友善，也更健談，真的喝到醉了，就會自動導航回家，可是也因為年紀有了一點，喝醉的隔天不太記得發生過什麼，自我打趣道：「我現在都是喝愉快和享受、放鬆。」近期孫淑媚45歲凍齡效果引發討論，網友都想知道她「進廠維修」的醫師是誰，而柯震東雖然比她年輕一大截，也坦承外表的維持，並不會排斥醫美，前些時日還全家一起去，透露爸爸打完電波後對效果很滿意。他曾經執導《黑的教育》，快要3年沒有新的導演作品，決定先把劇本弄好，目前已經有故事，什麼時候會要拍，還並不確定。他希望每年都能固定推出一些新的作品，現在可能會是出新單曲的機率較高，不過他不會唱現場，強調就算記者會上也不會唱，讓大家好奇，若是有尾牙場之類的活動請他演出，他難道也堅持不開口？對於這樣的假設，柯震東則妙答：「請我很貴耶，要貴到我願意開口，滿難的啦。」然後不禁自嘲：「我是唱歌多好聽？大家都搶著要我？」看起來如果想知道他的現場表演功力，恐怕需要有機構願意砸大錢、展現誠意才有可能請得動他。