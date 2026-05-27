AI浪潮席捲全球，不少家長開始焦慮，孩子未來到底該讀資工、工程，還是直接選AI相關科系，才不會被時代淘汰？輝達執行長黃仁勳近日接受外媒訪問時給出不同答案。他認為，在AI時代，孩子讀什麼科系不重要，因為過去重要的事，未來依然重要；真正關鍵是能否善用AI深化學習，並培養「說故事、創造力與判斷力」三項重要的能力。
根據《Business Insider》報導，黃仁勳被問到AI時代孩子應該學什麼時表示，家長不必過度執著孩子讀哪個科系。他直言：「我認為這不會重要。過去重要的事情，未來仍然會重要。」黃仁勳認為，與其追逐所謂不會被AI取代的科系，學生更應該思考一個問題：AI可以如何幫助自己提升學習、精進技藝，並更接近人生目標。
點名3大能力：說故事、創造力、判斷力
黃仁勳也提到，新聞、說故事、藝術與設計等領域，即使在AI越來越強大的時代，仍會保有價值。他指出，好的訪問者不只是事前準備充分，更重要的是能專注當下、仔細聆聽，並根據對方回應即時追問與反應。凸顯AI時代最重要的3項能力：說故事、創造力與判斷力。AI可以協助整理資料、產出初稿、加快工作流程，但如何理解脈絡、掌握受眾、做出取捨，並把資訊轉化為有溫度、有觀點的內容，仍是人類難以被取代的價值。
AI會取代工作？黃仁勳：人可轉向更高階任務
對於AI是否將大規模取代人類工作，黃仁勳則以「一份工作就像一籃任務」形容。他表示，許多任務會被自動化，但也因為自動化，人類可以把心力放在工作中更困難、更高階的部分，而這些部分往往更需要判斷力與創造力。黃仁勳反駁AI會讓人變笨、變懶的說法。他以個人電腦、網路與智慧型手機等科技浪潮為例，認為過去新科技出現後，人類並沒有因此失去企圖心，反而變得更忙碌，也追求更多可能性。
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點名3大能力：說故事、創造力、判斷力
黃仁勳也提到，新聞、說故事、藝術與設計等領域，即使在AI越來越強大的時代，仍會保有價值。他指出，好的訪問者不只是事前準備充分，更重要的是能專注當下、仔細聆聽，並根據對方回應即時追問與反應。凸顯AI時代最重要的3項能力：說故事、創造力與判斷力。AI可以協助整理資料、產出初稿、加快工作流程，但如何理解脈絡、掌握受眾、做出取捨，並把資訊轉化為有溫度、有觀點的內容，仍是人類難以被取代的價值。
AI會取代工作？黃仁勳：人可轉向更高階任務
對於AI是否將大規模取代人類工作，黃仁勳則以「一份工作就像一籃任務」形容。他表示，許多任務會被自動化，但也因為自動化，人類可以把心力放在工作中更困難、更高階的部分，而這些部分往往更需要判斷力與創造力。黃仁勳反駁AI會讓人變笨、變懶的說法。他以個人電腦、網路與智慧型手機等科技浪潮為例，認為過去新科技出現後，人類並沒有因此失去企圖心，反而變得更忙碌，也追求更多可能性。