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台灣中小企銀今（27）日舉行線上法人說明會，公布今（2026）年首季合併稅後淨利34.38億元，年成長17.14%，每股稅後盈餘（EPS）0.35元，年增9.38%，獲利表現穩健。展望下半年，副總經理曾國樑表示，依循「跨域並進，再創高峰」經營策略，在穩健風險控管原則下深化各項業務發展、提升獲利能力，並結合永續金融與淨零轉型趨勢，發揮金融影響力，提升整體經營績效。曾國樑說明，台企銀第一季獲利成長動能主要來自利息淨收益，隨存款結構優化、資金成本下降，總存放利差由去年同期的1.13%提升至1.26%，NIM提升5個bp至0.88%，帶動利息淨收益年增13.68%。今年第一季財富管理手續費淨收益13.16億元，年成長3.79%，除保險業務延續推展動能外，亦持續多元化財富管理收益結構，帶動基金相關手續費淨收益較去年同期成長48.33%。展望後續，台企銀積極籌備高資產業務申請及亞灣金融專區進駐規劃，並強化專業服務能量，以擴大財富管理服務版圖。在海外業務方面，台企銀今年首季OBU及海外分行累積稅前盈餘年增30.81%，因持續拓展優質聯貸市場及外幣放款業務，掌握企業海外布局及供應鏈移轉商機，帶動海外收益穩健成長。此外，台企銀發揮中小企業專業銀行角色，積極推動綠色放款，協助企業客戶落實低碳轉型與綠能發展，截至今年3月底「6大核心戰略產業貸款」授信餘額達5191.79億元，其中綠電及再生能源授信金額達1918.39億元。